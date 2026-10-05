Whimsymaxxing: जेन जी का नया क्रेज, रोजमर्रा की चीजों को नगीनों से सजाने का ट्रेंड क्यों हुआ वायरल?

Whimsymaxxing आखिर है क्या?

सोशल मीडिया पर इस पूरे चलन को Whimsymaxxing नाम दिया गया है। आसान भाषा में इसका मतलब है रोजमर्रा की साधारण चीजों को जानबूझकर ज्यादा रंगीन मजेदार और दिलचस्प बना देना। यानी एक साधारण कॉफी कप को चमकीले नगीनों से सजाना। मेकअप की बोतल को रंगीन बनाना या फोन कवर पर इतनी सजावट करना कि वह तुरंत लोगों का ध्यान खींचे। इस ट्रेंड में महंगी चीज खरीदना जरूरी नहीं है। छोटी और आसानी से मिलने वाली चीजों से भी अपने सामान को नया रूप दिया जा सकता है।

क्या यह लोगों के खर्च करने के तरीके से भी जुड़ा है?

Rhinestones का यह चलन सिर्फ फैशन और सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। इसे लोगों के खर्च करने के तरीके से जोड़कर भी देखा जा रहा है। इसे समझने के लिए Lipstick Index यानी लिपस्टिक सूचकांक को समझना जरूरी है। यह एक आर्थिक विचार है जिसके मुताबिक जब लोगों को आर्थिक मंदी या पैसों की तंगी की आशंका होती है तो वे बड़े और महंगे खर्च कम कर सकते हैं। लेकिन छोटी ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करना जारी रख सकते हैं जो उन्हें तुरंत खुशी देती हैं।मसलन महंगे रेस्तरां में जाना या महंगी सदस्यता लेना कम हो सकता है लेकिन लिपस्टिक मिठाई या किसी छोटी सजावटी चीज पर खर्च जारी रह सकता है। Rhinestones इसी तरह के छोटे खर्च का नया उदाहरण हैं। कम पैसे में लोग अपनी रोजमर्रा की चीज को नया रूप दे सकते हैं और उसे सोशल मीडिया पर भी दिखा सकते हैं।

जेन जी के लिए इसमें Y2K की वापसी भी है

इस ट्रेंड का एक कनेक्शन Y2K से भी है। Y2K का मतलब 2000 के आसपास की फैशन और लोकप्रिय संस्कृति से है। उस दौर में चमकीले कपड़े रंगीन एक्सेसरीज और ज्यादा सजावट काफी लोकप्रिय थी। आज जेन जी उसी पुराने अंदाज को नए तरीके से अपना रही है। फर्क यह है कि अब यह चमक सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं है। कॉफी कप फोन कवर मेकअप और दूसरी रोजमर्रा की चीजें भी इसी अंदाज में सजाई जा रही हैं। पिंटरेस्ट की 2025 की ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के बाद Y2K It Girl से जुड़े सर्च में 141 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।