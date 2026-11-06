लुक्स से स्टाइल तक: हर तरफ छाया 'मॉगिंग' का क्रेज, कोलिन्स ने चुना साल 2026 का नायाब शब्द; क्या है इसका मतलब?

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कोलिन्स डिक्शनरी के मुताबिक, 'मॉगिंग' का मतलब है किसी दूसरे से बेहतर दिखना या प्रदर्शन करना। आसान भाषा में कहें तो अगर कोई ग्रुप फोटो में सबसे अच्छा दिखता है, किसी मुकाबले में दूसरों से बेहतर प्रदर्शन करता है या भीड़ में अपनी अलग पहचान बना लेता है, तो कहा जाता है कि उसने दूसरों को 'मॉग' कर दिया। इस शब्द का इस्तेमाल अब मजाकिया और व्यंग्यात्मक अंदाज में भी होने लगा है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 'वॉक-मॉग्ड' जैसे शब्द का इस्तेमाल तब किया जाता है, जब कोई तेज चलने वाला व्यक्ति दूसरे को पीछे छोड़ देता है।कोलिन्स डिक्शनरी के मुताबिक, 2026 में 'मॉगिंग' शब्द के इस्तेमाल में 210% की बढ़ोतरी हुई है। डिक्शनरी के मैनेजिंग डायरेक्टर एलेक्स बीक्रॉफ्ट का कहना है कि यह शब्द दिखाता है कि युवा पीढ़ी भाषा को किस तरह प्रभावित कर रही है और नए शब्दों को अपने अंदाज में अपना रही है।