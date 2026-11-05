जेन-जी का नया ट्रैवल ट्रेंड: दोस्तों के साथ ही नहीं, फैमिली ट्रिप के दीवाने क्यों हो रहे हैं युवा?

ट्रैवल का मतलब अब सिर्फ नई जगहें एक्सप्लोर करना नहीं, बल्कि अपनों के साथ यादगार पल बिताना भी है। Gen-Z के बीच एक नया ट्रैवल ट्रेंड तेजी से उभर रहा है। अब युवा सिर्फ दोस्तों के साथ ट्रिप प्लान नहीं कर रहे, बल्कि माता-पिता, दादा-दादी और परिवार की दूसरी पीढ़ियों को भी अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर रहे हैं। Airbnb की 'Intergenerational Travel Insights 2026' रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में करीब 75 फीसदी Gen-Z परिवार की अलग-अलग पीढ़ियों के साथ घूमना ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

55 फीसदी लोगों का कहना है कि वे परिवार के साथ घूमकर साझा यादें बनाना चाहते हैं।

52 फीसदी लोगों के लिए साथ में मस्ती करना पंसद है।

51 फीसदी लोगों के लिए रिश्तों को मजबूत बनाना ऐसी यात्राओं की बड़ी वजह है।



खास बात यह है कि Gen-Z में भी इस ट्रेंड को लेकर दिलचस्पी बढ़ रही है। करीब 70 फीसदी युवा मानते हैं कि वे कुछ साल पहले के मुकाबले अब परिवार की अलग-अलग पीढ़ियों के साथ घूमने के लिए ज्यादा उत्साहित हैं।

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रिपोर्ट बताती है कि करीब 63 फीसदी लोग घूमने-फिरने और साइटसीइंग के मुकाबले अपने ठहरने की जगह पर परिवार के साथ आराम करना और वक्त बिताना ज्यादा पसंद करते हैं।

वहीं, 57 फीसदी लोग फैमिली ट्रिप के दौरान साथ बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं। 45 फीसदी को गेम खेलना और 39 फीसदी को साथ में फिल्में या शो देखना अच्छा लगता है।

रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में 60 फीसदी से ज्यादा Gen-Z युवाओं ने दोस्तों और माता-पिता दोनों के साथ यात्रा की। वहीं, Millennials में 49 फीसदी ने दोस्तों और 46 फीसदी ने माता-पिता के साथ ट्रैवल किया।Airbnb की एक दूसरी रिपोर्ट 'Never the Same' में भी इस ट्रेंड की झलक देखने को मिली। इसके मुताबिक, हर चार में से तीन Gen-Z यात्रियों के लिए ट्रैवल डेस्टिनेशन से ज्यादा जरूरी उनके ट्रैवल पार्टनर हैं। यानी उनके लिए जगह से ज्यादा मायने यह रखता है कि वे किसके साथ घूमने जा रहे हैं।



ये हैं फैमिली ट्रिप के पसंदीदा डेस्टिनेशन

Airbnb के मुताबिक, पांच या उससे ज्यादा लोगों के ग्रुप में घरेलू यात्राओं के लिए बेंगलुरु, गोवा, हैदराबाद, नीलगिरी और पुडुचेरी सबसे ज्यादा सर्च किए जाने वाले डेस्टिनेशन में शामिल रहे।

रिपोर्ट के अनुसार, पांच या उससे ज्यादा मेहमानों वाले ऐसे घरेलू स्टे, जिनमें कम से कम एक बच्चा या शिशु शामिल हो, उनकी सर्च में सालाना आधार पर 55 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है।

अब ट्रिप में सबकी पसंद का रखा जा रहा है ध्यान

फैमिली ट्रैवल के दौरान डेस्टिनेशन चुनने में भी सभी की पसंद मायने रखती है। 59 फीसदी लोगों ने ऐसी जगहों को प्राथमिकता दी, जहां परिवार के सभी सदस्य एंजॉय कर सकें। वहीं, 55 फीसदी लोगों ने ऐसी जगह पर ठहरने को जरूरी बताया, जहां परिवार के हर सदस्य की जरूरतों का ध्यान रखा जा सके।