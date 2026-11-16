फास्ट फैशन से बढ़ती दूरी: थ्रिफ्टिंग और सस्टेनेबल कपड़ों का बढ़ा क्रेज, जेन-जी क्यों तलाश रहे नया स्टाइल?

सोशल मीडिया तय कर रहा Gen-Z का फैशन स्टाइल?



सस्टेनेबल फैशन और थ्रिफ्टिंग को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने में सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका है। इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कंटेंट क्रिएटर्स थ्रिफ्ट शॉपिंग के वीडियो, पुराने कपड़ों को नया लुक देने के तरीके, अपसाइक्लिंग के आइडिया और देसी ब्रांड्स के कलेक्शन दिखा रहे हैं। इससे युवाओं को पारंपरिक शॉपिंग के अलावा फैशन के नए विकल्पों के बारे में भी पता चल रहा है। CSR Journal ने इस बदलाव का जिक्र किया। इसके मुताबिक, 18 से 34 साल के युवा ऐसे ब्रांड्स को पसंद कर रहे हैं, जो उनकी पहचान, पर्सनल स्टाइल और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े हों। फैशन के नए ट्रेंड खोजने में कंटेंट क्रिएटर्स के वीडियो और इन्फ्लुएंसर्स की सलाह भी अहम भूमिका निभा रही है। युवाओं का फैशन सिर्फ पुराने कपड़ों तक सीमित नहीं है। ओवरसाइज्ड स्ट्रीटवेयर, एथनिक फ्यूजन, देसी ब्रांड्स और सस्टेनेबल कलेक्शन भी उनके स्टाइल का हिस्सा बन रहे हैं।

