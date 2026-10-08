90 दिन और नई शुरुआत: जेन-जी अक्तूबर में क्यों माना रहे साल का दूसरा न्यू ईयर, क्या है October Theory

October Theory आखिर है क्या?



October Theory का मतलब है कि अक्तूबर को साल की एक तरह की दूसरी शुरुआत माना जाए। इस ट्रेंड को लंदन की कंटेंट क्रिएटर इजी अटरसन ने नाम दिया। उनके मुताबिक, अक्तूबर से न्यू ईयर तक करीब 90 दिन होते हैं। यही समय लोगों को पीछे मुड़कर देखने और सोचने पर मजबूर करता है कि साल में अब तक क्या हासिल किया और आगे क्या बदलना है।



इजी ने लोगों को इन 90 दिनों को एक तरह के पर्सनल ग्रोथ चैलेंज की तरह लेने की सलाह दी। यानी जनवरी का इंतजार करने के बजाय अक्तूबर से ही अपने गोल पर काम शुरू कर देना। यह ट्रेंड 2024 के सितंबर के आखिर और अक्तूबर की शुरुआत में टिकटॉक पर तेजी से फैलने लगा। कई क्रिएटर्स ने एक जैसी फीलिंग शेयर की। अचानक अपने पूरे साल का हिसाब लेने और साल खत्म होने से पहले कुछ बदलाव करने का मन होना। इसी वजह से अक्तूबर 1 को जनवरी 1 के अल्टरनेटिव के तौर पर देखा जाने लगा।



इस ट्रेंड के पीछे एक प्रैक्टिकल लॉजिक भी है। अक्तूबर से न्यू ईयर तक करीब 90 दिन मिलते हैं। यानी आपके पास किसी नई हैबिट पर काम करने और उसमें प्रोग्रेस देखने के लिए पर्याप्त समय होता है। साइकोथेरेपिस्ट ब्रियाना पारुओलो के मुताबिक, रिसर्च में पाया गया है कि किसी नए बिहेवियर को ऑटोमैटिक हैबिट बनने में औसतन करीब 66 दिन लग सकते हैं, हालांकि यह व्यक्ति और हैबिट की कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से अलग हो सकता है। ऐसे में अक्तूबर से शुरुआत करने पर न्यू ईयर तक करीब 90 दिन मिलते हैं।



