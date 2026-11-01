लेटेस्ट बैग्स ट्रेंड: फैशन की दुनिया में बढ़ा हैंडमेड बैग्स का क्रेज, जानें कौन-से डिजाइन हैं सबसे ज्यादा पसंद

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धागों से बुने क्रोशिया स्लिंग बैग अपने रंग-बिरंगे और आकर्षक डिजाइन्स के कारण खूब पसंद किए जा रहे हैं। फूलों, धारियों और अनोखे पैटर्न वाले ये बैग स्टाइलिश होने के साथ हल्के और सुविधाजनक भी हैं। इन्हें जींस-टॉप, कुर्ती और कैजुअल आउटफिट के साथ कैरी किया जा सकता है। इनमें फोन, वॉलेट और रोजमर्रा की जरूरी चीजें आसानी से रखी जा सकती हैं। इनकी खासियत है- इनका हैंडमेड लुक, टिकाऊपन और खूबसूरत व यूनिक डिजाइन।फुलकारी, कांथा और चिकनकारी की खूबसूरत कढ़ाई वाले टोट बैग आजकल कॉलेज जाने वाली लड़कियों की पहली पसंद बने हुए हैं। इनकी खासियत है- आकर्षक डिजाइन, पारंपरिक कारीगरी और बैग में मिलने वाली भरपूर जगह। आकार में बड़ा होने के कारण इनमें मोबाइल, डायरी, पानी की बोतल और जरूरी सामान आसानी से रखा जा सकता है। सादे सूट या कुर्ते के साथ ये बैग स्टाइलिश लगते हैं। ऑफिस, शॉपिंग और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भी ये बेहतरीन विकल्प हैं।मैक्रमे बैग की पहचान है, इसकी खूबसूरत गांठें और हाथों की कारीगरी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है- हल्का वजन, आकर्षक डिजाइन और बोहो स्टाइल का खूबसूरत मेल। प्राकृतिक धागों और हल्के रंगों से बने ये बैग कैजुअल लुक को स्टाइलिश बना देते हैं। अगर आप दोस्तों के साथ कहीं घूमने, कैफे में मौज-मस्ती या शॉपिंग पर जाने का प्लान कर रही हैं तो इसे अपने स्टाइल का हिस्सा बना सकती हैं।लुक में ट्रेडिशनल स्टाइल जोड़ना है तो बैंबू और केन के बैग बेहतरीन रहेंगे। गोल, चौकोर और बॉक्स के आकार में मिलने वाले ये बैग अपनी प्राकृतिक बनावट के लिए खासे पसंद किए जाते हैं। अगर आप इन्हें फ्लोरल ड्रेस, कुर्ती और हल्के रंग के कपड़ों के साथ कैरी करें तो आपका लुक निखर कर सामने आएगा। घूमने-फिरने व छोटी पार्टियों में इसे अपने लुक का हिस्सा बनाएं।पर्सनलाइज्ड बैग का चलन इस समय तेजी से बढ़ रहा है। लोग अपनी पसंद के रंग, डिजाइन, फैब्रिक और साइज में हैंड क्राफ्टेड बैग बनवा रहे हैं। इन पर नाम, शुरुआती अक्षर, खास तारीख या पसंदीदा शब्दों की कढ़ाई करा कर इन्हें एक अनूठा लुक दिया जा रहा है। पारंपरिक कला और मॉडर्न स्टाइल का मेल इन्हें और आकर्षक बनाता है। जन्मदिन, सालगिरह और त्योहारों पर ऐसे बैग गिफ्ट करने के लिए खास हैं, क्योंकि इनमें पर्सनल टच के साथ भावनाएं भी जुड़ी होती हैं।हैंडक्राफ्टेड बैग्स की खासियत सिर्फ उनका आकर्षक लुक नहीं, बल्कि उनमें नजर आने वाली मेहनत, रचनात्मकता और पारंपरिक कारीगरी भी है। यही वजह है कि महिलाएं अपनी जरूरत और आउटफिट के अनुसार अलग-अलग डिजाइन चुन रही हैं। क्रोशिया, कढ़ाई, मैक्रमे और प्राकृतिक फाइबर से बने ये बैग फैशन में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं और रोजमर्रा के स्टाइल को खास बनाने का विकल्प दे रहे हैं।