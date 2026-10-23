Dark Circles Home Remedies: आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स चेहरे को थका हुआ दिखा सकते हैं। कई लोग इन्हें कम करने के लिए महंगी आई क्रीम और घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, लेकिन हर उपाय हर व्यक्ति पर एक जैसा असर नहीं करता। अच्छी बात यह है कि अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में कुछ आसान बदलाव करके आंखों के आसपास की त्वचा की देखभाल की जा सकती है। पर्याप्त नींद लेना, ठंडी सिकाई करना और धूप से त्वचा को बचाना ऐसे तीन उपाय हैं, जो कुछ लोगों में काले घेरों या सूजन की दिखावट कम करने में मदद कर सकते हैं।

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि डार्क सर्कल्स का कारण सिर्फ नींद की कमी नहीं होता। आनुवंशिक कारण, उम्र बढ़ना, एलर्जी, त्वचा में पिगमेंटेशन, धूप का असर और आंखों के नीचे त्वचा का पतला होना भी इसकी वजह बन सकते हैं। इसलिए केवल तीन घरेलू उपायों से काले घेरे पूरी तरह खत्म होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। आइए जानते हैं आंखों के नीचे काले घेरों की देखभाल के लिए किन तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।

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1. पर्याप्त नींद लें

नींद की कमी से पहले से मौजूद डार्क सर्कल्स और आंखों के नीचे की छाया अधिक स्पष्ट दिखाई दे सकती है। वयस्कों को आमतौर पर हर रात कम से कम सात घंटे की नींद लेने का लक्ष्य रखना चाहिए। सोने और जागने का समय नियमित रखें। यदि आंखों के नीचे सुबह सूजन रहती है, तो सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा रखने से भी कुछ लोगों को मदद मिल सकती है।

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2. ठंडी सिकाई करें

आंखों के नीचे हल्की सूजन या थकान के कारण बनी छाया कम करने के लिए साफ, ठंडे कपड़े से कुछ मिनट हल्की सिकाई कर सकती हैं। कपड़े को बहुत ठंडा या बर्फ से सीधे संपर्क में न रखें। आंखों के आसपास की त्वचा बेहद नाजुक होती है, इसलिए जोर से रगड़ने या दबाव डालने से बचें। यह उपाय अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन आनुवंशिक या गहरे पिगमेंटेशन वाले डार्क सर्कल्स को पूरी तरह नहीं मिटाता।



3. धूप से त्वचा को बचाएं

धूप के संपर्क में आने से त्वचा में पिगमेंटेशन बढ़ सकता है, जिससे आंखों के नीचे का कालापन अधिक नजर आ सकता है। बाहर निकलते समय यूवी सुरक्षा वाले धूप के चश्मे पहनें और आंखों के आसपास इस्तेमाल के लिए उपयुक्त ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं। इसे आंखों के अंदर जाने से बचाएं और उत्पाद के निर्देशों का पालन करें।



डार्क सर्कल्स में किन गलतियों से बचें?

नींबू का रस, बेकिंग सोडा या तेज घरेलू मिश्रण आंखों के आसपास न लगाएं। इनसे जलन और त्वचा में सूजन हो सकती है। आंखों को बार-बार रगड़ना भी नुकसान पहुंचा सकता है। यदि काले घेरे लंबे समय तक बने रहें, बढ़ते जाएं या किसी एक आंख के नीचे अचानक दिखाई दें, तो त्वचा विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।