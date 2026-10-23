फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Fashion ›   Beauty tips ›   Dark Circles Under Eyes Home Remedies Simple Tips for Brighter-Looking Eyes

ब्यूटी टिप्स: आंखों के नीचे काले घेरे क्यों होते हैं? जानें इन्हें कम करने के तरीके

Sat, 24 Oct 2026 09:00 AM IST
शिवानी अवस्थी लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
लाइफस्टाइल डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवानी अवस्थी Updated Sat, 24 Oct 2026 09:00 AM IST
सार

Dark Circles Home Remedies: डार्क सर्कल्स कम करने के लिए पर्याप्त नींद, ठंडी सिकाई और सनस्क्रीन कैसे मदद कर सकते हैं? जानें कारण, घरेलू देखभाल और जरूरी सावधानियां।

विज्ञापन
Dark Circles Under Eyes Home Remedies Simple Tips for Brighter-Looking Eyes
डार्क सर्कल घटाने के टिप्स - फोटो : AI

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

Dark Circles Home Remedies: आंखों के नीचे काले घेरे यानी डार्क सर्कल्स चेहरे को थका हुआ दिखा सकते हैं। कई लोग इन्हें कम करने के लिए महंगी आई क्रीम और घरेलू नुस्खे आजमाते हैं, लेकिन हर उपाय हर व्यक्ति पर एक जैसा असर नहीं करता। अच्छी बात यह है कि अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या में कुछ आसान बदलाव करके आंखों के आसपास की त्वचा की देखभाल की जा सकती है। पर्याप्त नींद लेना, ठंडी सिकाई करना और धूप से त्वचा को बचाना ऐसे तीन उपाय हैं, जो कुछ लोगों में काले घेरों या सूजन की दिखावट कम करने में मदद कर सकते हैं।

विज्ञापन

हालांकि, यह समझना जरूरी है कि डार्क सर्कल्स का कारण सिर्फ नींद की कमी नहीं होता। आनुवंशिक कारण, उम्र बढ़ना, एलर्जी, त्वचा में पिगमेंटेशन, धूप का असर और आंखों के नीचे त्वचा का पतला होना भी इसकी वजह बन सकते हैं। इसलिए केवल तीन घरेलू उपायों से काले घेरे पूरी तरह खत्म होने की गारंटी नहीं दी जा सकती। आइए जानते हैं आंखों के नीचे काले घेरों की देखभाल के लिए किन तीन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए।

विज्ञापन


1. पर्याप्त नींद लें

 

 

नींद की कमी से पहले से मौजूद डार्क सर्कल्स और आंखों के नीचे की छाया अधिक स्पष्ट दिखाई दे सकती है। वयस्कों को आमतौर पर हर रात कम से कम सात घंटे की नींद लेने का लक्ष्य रखना चाहिए। सोने और जागने का समय नियमित रखें। यदि आंखों के नीचे सुबह सूजन रहती है, तो सोते समय सिर को थोड़ा ऊंचा रखने से भी कुछ लोगों को मदद मिल सकती है।

विज्ञापन
विज्ञापन


2. ठंडी सिकाई करें

 

 

आंखों के नीचे हल्की सूजन या थकान के कारण बनी छाया कम करने के लिए साफ, ठंडे कपड़े से कुछ मिनट हल्की सिकाई कर सकती हैं। कपड़े को बहुत ठंडा या बर्फ से सीधे संपर्क में न रखें। आंखों के आसपास की त्वचा बेहद नाजुक होती है, इसलिए जोर से रगड़ने या दबाव डालने से बचें। यह उपाय अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन आनुवंशिक या गहरे पिगमेंटेशन वाले डार्क सर्कल्स को पूरी तरह नहीं मिटाता।


3. धूप से त्वचा को बचाएं

 

 

धूप के संपर्क में आने से त्वचा में पिगमेंटेशन बढ़ सकता है, जिससे आंखों के नीचे का कालापन अधिक नजर आ सकता है। बाहर निकलते समय यूवी सुरक्षा वाले धूप के चश्मे पहनें और आंखों के आसपास इस्तेमाल के लिए उपयुक्त ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएं। इसे आंखों के अंदर जाने से बचाएं और उत्पाद के निर्देशों का पालन करें।


डार्क सर्कल्स में किन गलतियों से बचें?

 

 

नींबू का रस, बेकिंग सोडा या तेज घरेलू मिश्रण आंखों के आसपास न लगाएं। इनसे जलन और त्वचा में सूजन हो सकती है। आंखों को बार-बार रगड़ना भी नुकसान पहुंचा सकता है। यदि काले घेरे लंबे समय तक बने रहें, बढ़ते जाएं या किसी एक आंख के नीचे अचानक दिखाई दें, तो त्वचा विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all fashion news in Hindi related to fashion tips, beauty tips, fashion trends etc. Stay updated with us for all breaking news from fashion and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed