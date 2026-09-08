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Fact Check: दिल्ली में तीन महीने पहले गिरी इमारत को हालिया घटना से जोड़कर किया जा रहा शेयर

Tue, 08 Sep 2026 07:10 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी फैक्ट चेक डेस्क , अमर उजाला, नई दिल्ली
फैक्ट चेक डेस्क , अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अस्मिता त्रिपाठी Updated Tue, 08 Sep 2026 07:10 PM IST
सार

Fact Check: सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह हाल में गिरी इमारत का है। हमने अपनी पड़ताल में वायरल दावे को भ्रामक पाया है। 

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Fact Check: A building collapse in Delhi from three months ago is being shared as a recent incident.
फैक्ट चेक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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दिल्ली में रविवार को सत्य निकेतन में लड़कों के पेइंग गेस्ट (पीजी) वाली एक पांच मंजिला इमारत ढह गई थी। इस दुखद हादसे में सात लोगों की मौत हो गई। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक इमारत गिरती नजर आ रही है। वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह दिल्ली के सत्य निकेतन में गिरी इमारत है। 

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अमर उजाला ने अपनी पड़ताल में वायरल दावे को गलत पाया है। हमने पाया कि वायरल वीडियो तीन महीने पुराना है। इस वीडियो का हालिया घटना से कोई संबंध नहीं है। 

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क्या है दावा 

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह दिल्ली में रविवार 6 सितंबर को इमारत गिरने का है। 

स्वामी प्रसाद मौर्य नाम के फेसबुक यूजर ने लिखा, ‘दिल्ली सत्य निकेतन क्षेत्र में बहुमंजिला PG भवन के ढहने से 6 लोगों की मौत एवं 12 से अधिक लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना अत्यंत हृदय विदारक व दर्दनाक हादसा है हादसे के शिकार सभी मृतक परिवारजनों के प्रति शोक-संवेदना एवं गंभीर रूप से घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।’ पोस्ट का लिंक आप यहां और आर्काइव लिंक यहां देख सकते हैं।

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इसी तरह के अन्य पोस्ट के लिंक आप यहां और  यहां देख सकते हैं। वहीं, आर्काइव लिंक आप यहां और यहां देख सकते हैं। 

पड़ताल 

इस दावे की पड़ताल करने के लिए हमने सबसे पहले वीडियो के कीफ्रेम को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया। इस दौरान हमें एनडीटीवी के यूट्यूब चैनल पर वायरल वीडियो देखने को मिला। यह वीडियो 4 जून 2026 को साझा किया गया है। वीडियो को शेयर कर बताया गया है कि दिल्ली में भरभराकर गिरी 4 मंजिला इमारत। 

 

आगे की पड़ताल में हमें इंडिया टुडे के एक्स हैंडल पर वीडियो देखने को मिला। यह वीडियो अलग एंगल से शूट किया गया है। यह वीडियो 4 जून 2026 को साझा किया गया है। इसके साथ ही यहां बताया गया है कि बुधवार शाम दिल्ली के करावल नगर इलाके में चार मंज़िला रिहायशी इमारत ढह गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। अच्छी बात यह रही कि दिन में ही इमारत में दरारें दिखने के बाद लोग बाहर निकल गए थे, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ। अधिकारियों ने बताया कि पास के एक नाले पर निर्माण और मरम्मत का काम चल रहा था, तभी पहली बार दरारें देखी गईं। पुलिस, फायर सर्विस, DDMA की टीमें और दूसरी एजेंसियां तुरंत मौके पर पहुंचीं, और इमारत गिरने की सही वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी गई है।

 

आगे की पड़ताल के लिए हमने अमर उजाला के न्यूज डेस्क से संपर्क किया। इस दौरान हमें एक रिपोर्ट मिली। यह रिपोर्ट 4 जून 2026 को प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर इलाके में बुधवार शाम दिल्ली-लोनी की सीमा पर स्थित चार मंजिला मकान जमींदोज हो गया। गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पिछले कुछ समय से यूपी प्रशासन प्रकाश विहार इलाके में नाले की खुदाई का काम कर रहा है। इस कारण मकान में दरार आने से यह हादसा हो गया।

हादसे में पड़ोस के दो अन्य मकानों को मामूली रूप से क्षति पहुंंची है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के अलावा दमकल विभाग, डीडीएमए समेत बाकी बचाव दल मौके पर पहुंचा। 

 

पड़ताल का नतीजा 

हमने अपनी पड़ताल में वायरल वीडियो को तीन महीने पुराना पाया है। 

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