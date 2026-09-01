Fact Check: प्रयागराज के पांच महीने पुराने वीडियो को नेपाल बाढ़ से जोड़कर किया जा रहा शेयर

नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ में अब तक लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, 4000 से ज्यादा अभी भी लापात है। इसके साथ अब तक 12000 लोगों को बचाया गया है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स मिट्टी के नीचे दबा नजर आ रहा है। वीडियो को शेयर कर दावा किया जा रहा है यह नेपाल का है।

अमर उजाला ने अपनी पड़ताल में वायरल दावे को गलत पाया है। हमने पाया कि वायरल वीडियो पांच महीना पुराना उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का है।

क्या है दावा

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह नेपाल त्रासदी का है ।

मैं हूं मोदी भक्त नाम के फेसबुक यूजर ने लिखा,’ये दृश्य भयावह है नेपाल में आये सैलाब ने न जाने कितनों को निगल लिया, कुछ ऐसे भी हैं जो सैलाब के गुजर जाने के 24 घंटे बाद भी जिंदगी मौत से लड़कर जिन्दा हैं। व्यक्ति को देखकर रूह कांप उठी।’ पोस्ट का लिंक आप यहां और आर्काइव लिंक यहां देख सकते हैं।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इसी तरह के अन्य पोस्ट के लिंक आप यहां और यहां देख सकते हैं। वहीं, आर्काइव लिंक आप यहां और यहां देख सकते हैं।

पड़ताल

इस दावे की पड़ताल करने के लिए हमने सबसे पहले वीडियो के कीफ्रेम को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया। इस दौरान हमें @prayagrajlive24 नाम के यूट्यूब चैनल पर वायरल वीडियो देखने को मिला। यह वीडियो 24 मार्च 2026 को साझा किया गया है। इसके साथ ही यहां बताया गया है कि #प्रयागराज:- #फाफामऊ के #चंदापुर मे लाइव रेस्क्यू कोल्ड स्टोरेज मलाका गद्दोपुर प्रयागराज।

इसके बाद हमें आज तक के यूट्यूब पर एक वीडियो देखने को मिला। यह वीडियो 23 मार्च 2026 को प्रकाशित की गई है। इसके साथ ही यहां बताया गया है कि फाफामऊ कोल्ड स्टोरेज हादसे में 4 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी।

आगे की पड़ताल के लिए हमने अमर उजाला के न्यूज डेस्क से संपर्क किया। इस दौरान हमें एक रिपोर्ट मिली। यह रिपोर्ट 23 मार्च 2026 को प्रकाशित की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूपी के प्रयागराज के फाफामऊ क्षेत्र के चंदापुर में हुआ कोल्ड स्टोरेज हादसा कई सवाल खड़े कर गया है- आखिर इतनी बड़ी लापरवाही किसकी थी, जिसने चार मजदूरों की जान ले ली और कई को जिंदगी-मौत के बीच झूलने पर मजबूर कर दिया?प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को पीएमएनआरएफ से 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये की सहायता देने की घोषणा की। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भी घटना को हृदय विदारक बताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद और घायलों के बेहतर इलाज के निर्देश दिए हैं।

पड़ताल का नतीजा

हमने अपनी पड़ताल में वायरल वीडियो का प्रयागराज का पाया है। इस वीडियो का नेपाल से कोई संबंध नहीं है।