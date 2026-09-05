Fact Check: वियतनाम की 19 साल पुरानी तस्वीर को नेपाल बाढ़ से जोड़कर किया जा रहा शेयर, पढ़ें पड़ताल
Fact Check: सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीर को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह हाल में हुई नेपाल त्रासदी का है। हमने अपनी पड़ताल में वायरल तस्वीर को 19 साल पुरानी और वियतनाम की होना पाया है।
विस्तार
सोशल मीडिया इन दिनों एक फोटो वायरल हो रही है। फोटो में एक बच्चा अपने गोद में एक छोटी बच्ची को लिए नजर आ रहा है। फोटो को शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह नेपाल का है।
अमर उजाला ने अपनी पड़ताल में वायरल दावे को गलत पाया है। हमने पाया कि वायरल फोटो 2007 अक्तूबर का वियतनाम का है।
क्या है दावा
सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि यह फोटो नेपाल त्रासदी का है।
राखी दत्ता नाम के फेसबुक यूजर ने लिखा,’नेपाल की इस तस्वीर के लिए लाखों शब्द भी कम हैं। चार साल का भाई अपनी ढाई साल की बहन की रक्षा कर रहा है। शायद, यह इस सदी की सबसे अद्भुत और पवित्र तस्वीरों में से एक है।’ पोस्ट का लिंक आप यहां और आर्काइव लिंक यहां देख सकते हैं।
इसी तरह के अन्य पोस्ट के लिंक आप यहां और यहां देख सकते हैं। वहीं, आर्काइव लिंक आप यहां और यहां देख सकते हैं।
पड़ताल
इस दावे की पड़ताल करने के लिए हमने सबसे पहले तस्वीर को गूगल रिवर्स इमेज पर सर्च किया। इस दौरान हमें बीबीसी की रिपोर्ट मिली। यह रिपोर्ट 4 मई 2015 को प्रकाशित की गई है। यहां बताया गया है कि पिछले हफ्ते नेपाल में आए भूकंप के बाद सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा शेयर की गई तस्वीरों में से यह एक हो सकती है। दो छोटे बच्चों की एक-दूसरे को गले लगाने वाली दिल को छू लेने वाली तस्वीर; छोटी बच्ची अपने भाई से ऐसे चिपकी हुई है जैसे बाहरी दुनिया से बचने के लिए पनाह ढूंढ रही हो, और लड़के की डरी हुई आंखें...यह सचमुच दिल दहला देने वाली तस्वीर है। यह तस्वीर फेसबुक और ट्विटर पर वायरल हो गई है, जिसे ‘नेपाल में चार साल के भाई द्वारा दो साल की बहन की सुरक्षा’ के तौर पर दिखाया जा रहा है। भूकंप पीड़ितों में इस भाई-बहन को खोजने की कोशिशें भी हुई हैं, और दान देने की अपीलें भी की गई हैं। लेकिन असल में, यह तस्वीर लगभग एक दशक पहले उत्तरी वियतनाम में ली गई थी। इसके असली फोटोग्राफर, वियतनामी फोटोग्राफर ना सोन गुयेन ने बीबीसी को बताया: ‘मैंने यह तस्वीर अक्टूबर 2007 में हा जियांग प्रांत के एक दूर-दराज गांव, कैन टी में ली थी’।
इसके बाद हमें इस फोटो के फोटोग्राफर nasonphoto के इंस्टाग्राम अकाउंट पर वायरल तस्वीर देखने को मिली। उन्होंने यहां बताया गया कि भाई-बहन। वियतनाम के हा जियांग प्रांत के पहाड़ी इलाके के एक गांव में, एक छोटा लड़का अपनी छोटी बहन का डर दूर करने के लिए उसे गले लगाए हुए है, जबकि उनके माता-पिता खेत में काम करने गए हैं। यह फोटो अक्टूबर 2007 में ली गई थी।
पड़ताल का नतीजा
हमने अपनी पड़ताल में वायरल तस्वीर को 19 साल पहले का पाया है।