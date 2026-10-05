यो यो हनी सिंह: क्या मुश्किल में फंसे रैपर? महाराष्ट्र साइबर के सामने नहीं हुए पेश, मांगा और समय; जानें मामला

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Rapper and music producer Hirdesh Singh, popularly known as Yo Yo Honey Singh, was summoned by Maharashtra Cyber and asked to appear for questioning today. However, Honey Singh did not appear before the Maharashtra Cyber officials. Honey Singh has now sought additional time from Maharashtra Cyber to appear before the investigating officer. The summons were issued after a person filed a complaint against Honey Singh over allegedly objectionable remarks made by the rapper during a concert. विज्ञापन विज्ञापन — ANI (@ANI) October 5, 2026

दरअसल, एएनआई के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजा था और आज जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, हनी सिंह आज महाराष्ट्र साइबर के अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए।हनी सिंह ने अब महाराष्ट्र साइबर से जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कुछ और समय मांगा है।