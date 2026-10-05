यो यो हनी सिंह: क्या मुश्किल में फंसे रैपर? महाराष्ट्र साइबर के सामने नहीं हुए पेश, मांगा और समय; जानें मामला
Honey Singh: रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हृदेश सिंह, जिन्हें यो यो हनी सिंह के नाम से जाना जाता है, की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जानिए क्या है पूरा मामला।
विस्तार
अधिकारी के सामने पेश नहीं हुए सिंगर
दरअसल, एएनआई के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजा था और आज जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कहा था। हालांकि, हनी सिंह आज महाराष्ट्र साइबर के अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए।
हनी सिंह ने अब महाराष्ट्र साइबर से जांच अधिकारी के सामने पेश होने के लिए कुछ और समय मांगा है।
Rapper and music producer Hirdesh Singh, popularly known as Yo Yo Honey Singh, was summoned by Maharashtra Cyber and asked to appear for questioning today. However, Honey Singh did not appear before the Maharashtra Cyber officials. Honey Singh has now sought additional time from Maharashtra Cyber to appear before the investigating officer. The summons were issued after a person filed a complaint against Honey Singh over allegedly objectionable remarks made by the rapper during a concert.
विज्ञापनविज्ञापन— ANI (@ANI) October 5, 2026
- बताया जा रहा है कि एक शख्स ने हनी सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।
- शिकायत में रैपर पर एक कॉन्सर्ट के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है।
- इसी शिकायत के बाद महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को पूछताछ के लिए समन भेजा था।
- उनसे मामले को लेकर पूछताछ की जानी थी।
- हालांकि, आज वह अधिकारियों के सामने पेश नहीं हुए और उन्होंने इसके लिए अतिरिक्त समय मांगा है।
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