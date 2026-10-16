रामायण: यश ने की रणबीर कपूर के समर्पण की तारीफ; फिल्म की रिलीज से पहले दर्शकों से की एकजुट होने की अपील

कन्नड़ भाषी लोगों से क्या कहा?

यश ने मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा, 'अगर हम आपस में ही लड़ते रहे, जैसे 'बांटो और राज करो' वाली स्थिति रही तो हम कभी भी दुनिया को चुनौती नहीं दे पाएंगे'। यश ने कन्नड़ भाषी लोगों और पूरे दक्षिण भारत के दर्शकों से 'रामायण' को एक मौका देने की अपील की। उन्होंने आगे कहा, 'अगर इरादा नेक है, तो मुझे लगता है कि हर किसी को आगे आना चाहिए'।

यश ने भारतीय संस्कृति में भगवान राम की महिमा के बारे में बात की और इस फिल्म को पर्दे पर देखने के लिए प्रोत्साहित किया। यश ने कहा, 'हम सभी कहानियां सुनते हुए बड़े हुए हैं, लेकिन इन कहानियों को आंखों के सामने सच होते देखने के लिए, आपको यह 'रामायण' जरूर देखनी चाहिए'।



One of the most powerful speech by #Yash “Let go of internal fights and come together to promote our culture and history and conquer the world” A strong message to all those who indulge in unnecessary fan fights, regional fights etc! Guys #Ramayana is our pride let go of petty fights and promote it like one! 🫶 — Annihilator 🏹 (@Gargi16191) October 15, 2026