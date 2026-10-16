दुर्गा पूजा: भक्ति में लीन काजोल; मां तनुजा और बहन तनीषा के साथ माता रानी के दरबार पहुंचीं, अयान भी आए नजर

मां की भक्ति में लीन हुईं काजोल

काजोल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने दुर्गा पूजा पंडाल से तस्वीरें साझा की हैं। इसके साथ कैप्शन लिखा है, 'आज का दिन पूरी तरह से मां के विभिन्न रूपों को समर्पित रहा। एक मां के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक रक्षक के रूप में और एक देवी के रूप में'।