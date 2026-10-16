{"_id":"6ad1c5140feee27c140d9e89","slug":"hema-malini-birthday-saira-banu-share-post-on-dream-girl-instagram-2026-10-16","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हेमा मालिनी का जन्मदिन: सायरा बानो ने सुनाया किस्सा, बताया- एक्सरसाइज करते हुए फूल गए थे ड्रीम गर्ल के कंधे","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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सायरा बानो ने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें उन्होंने हेमा मालिनी के साथ काफी सारी तस्वीरें शेयर की हैं। साथ ही एक लंबा-चौड़ा नोट भी लिखा और कई दिलचस्प किससे सुनाए। आइए जानते हैं कि सायरा ने क्या लिखा। विज्ञापन बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी आज अपना 78वां जन्मदिन मना रही हैं। इस खास मौके पर बी-टाउन के सितारे, फैंस और उनके परिवार वाले सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ड्रीम गर्ल को बधाई दे रहे हैं। अब इस लिस्ट में बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो का नाम भी शामिल हो गया है।

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सायरा बानो ने क्या किया पोस्ट?

सायरा बानो ने इंस्टाग्राम पर चार तस्वीरें शेयर की है। पहली फोटो में वह, हेमा और दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार नजर आ रहे हैं। दूसरी फोटो में हेमा, रेखा और सायरा नजर आ रही हैं। तीसरी और चौथी फोटो सायरा बानो और हेमा की है। इन्हें शेयर करते हुए दिग्गज अभिनेत्री ने लिखा, 'हेमा, आज तुम्हारे जन्मदिन पर यह संदेश लिखते हुए मेरा दिल उन खूबसूरत यादों से भर गया है, जो हमने साथ बिताए वर्षों में बनाई हैं। इस साल मुझे धरम जी की भी बहुत याद आ रही है, जो तुम्हारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों का अहम हिस्सा थे। मैं जानती हूं कि इस बार तुम्हारा जन्मदिन कुछ अलग महसूस होगा, लेकिन जिंदगी भर का प्यार और यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं।'

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दूसरी फोटो को लेकर लिखी यह बात

अभिनेत्री ने आगे लिखा, 'हेमा, रेखा और हम तीनों के बीच हमेशा एक खास रिश्ता रहा है। वैसे उम्र के हिसाब से मैं हम तीनों में सबसे बड़ी हूं। हेमा ने 1968 में 'सपनों का सौदागर' से हिंदी फिल्मों में कदम रखा और इसके बाद 1970 में रेखा ने 'सावन भादों' से शुरुआत की। 70 के दशक में हम अक्सर फिल्मी पार्टियों, प्रीमियर और दूसरे कार्यक्रमों में मिलते थे। वहां हम खूब बातें करते, हंसते और अपनी पसंद की कई चीजें एक-दूसरे से साझा करते थे।'

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सायरा बानो ने सुनाया किस्सा

अभिनेत्री ने किस्सा सुनाते हुए लिखा, 'हमारी ऐसी ही एक पसंद थी एक्सरसाइज करना... हम तीनों अपनी फिटनेस और योग को लेकर काफी गंभीर थीं। शायद अपने समय की उन शुरुआती अभिनेत्रियों में थीं, जो फिटनेस पर इतना ध्यान देती थीं। मुझे याद है एक बार हेमा और मैंने कंधों को चौड़ा करने वाली एक एक्सरसाइज मशीन का इस्तेमाल किया। हम दोनों इतने जोश में थीं कि हमारे कंधे सचमुच फूल गए, जब हमने एक-दूसरे को देखा, तो अपनी हंसी नहीं रोक पाईं। हमें समझ आ गया था कि हमने कुछ ज्यादा ही कर लिया था।'



सायरा बानो ने आगे लिखा, 'हेमा दोस्तों के बीच हमेशा बहुत जिंदादिल और हंसमुख रही है। मुझे याद है एक बार वह अपने एक अंकल के साथ मेरे घर आई थी। उन अंकल को सामने लगा एक बड़ा-सा पारदर्शी कांच का दरवाजा दिखाई नहीं दिया और वह सीधे उससे टकरा गए। दरवाजा टूटकर गिर पड़ा! हम सब घबरा गए थे, लेकिन हेमा इतनी जोर से हंसने लगी कि कुछ ही देर में हम सब भी उसके साथ हंसने लगे।'