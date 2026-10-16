रणबाली एक्स रिव्यू: पर्दे पर छाई 'विरोश' की जोड़ी, कहानी में रही कैसी कमी? जानिए फिल्म देखकर क्या बोले दर्शक
Ranabaali Movie X Review: फिल्म 'रणबाली' रिलीज हो गई है। शादी के बाद पहली बार रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा पर्दे पर साथ नजर आए हैं। जानिए फिल्म देखकर दर्शकों ने कैसी प्रतिक्रिया दी है?
विस्तार
अभिनेता विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना की 'रणबाली' सिनेमाघरों में सज गई है। फिल्म देखने के बाद दर्शक सोशल मीडिया पर अपना अनुभव साझा कर रहे हैं। इस फिल्म में विजय-रश्मिका की जोड़ी को खूब पसंद किया गया है। मगर, बात अगर फिल्म की कहानी को लेकर करें, तो प्रतिक्रिया मिली-जुली है। जानिए दर्शकों ने क्या कहा?
दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली
फिल्म 'रणबाली' में रश्मिका और विजय की जोड़ी दर्शकों को काफी पसंद आई है। इसके डायलॉग दमदार बताए जा रहे हैं। अंग्रेजों के अत्याचारों को दिखाने वाले सीन्स की तारीफ हो रही है। मगर, साथ ही कुछ दर्शकों ने फिल्म की स्पीड, अत्यधिक हिंसा और बैकग्राउंड स्कोर की आलोचना भी की है।
#Ranabaali Dull 1st Half! VD-Rashmika’s portions stand out and are executed well, but the rest of the narration is dead slow, flat, and overly violent at times. British sequences fail to create much emotional impact and are handled in a generic way. BGM is a huge letdown so far.— Venky Reviews (@venkyreviews) October 15, 2026
His heavy Breath - That BGM Vayammooo-Those Eyes 🔥😭 Nairki dengav Anukunta 🥵 #Ranabaali https://t.co/N5NkFkildK— THE SAMEER⭐ (@ShineySameer) October 15, 2026
दूसरा हाफ नहीं आया पसंद?
कुछ दर्शकों को फिल्म का दूसरा हाफ सुस्त लगा है। एक यूजर ने लिखा है, 'रणबाली का पहला हाफ ठीक है। दूसरा हाफ काफी खींचता है। ब्रिटिश दौर की पृष्ठभूमि है। स्पीड की थोड़ी दिक्कत है। बैकग्राउंड म्यूजिक कमजोर है। निराश करने वाली बातें ज्यादा हैं। हालांकि, विजय और रश्मिका की केमिस्ट्री अच्छी है।
#Ranabaali ok first half..second half drags..british back drop..pacing issue..weak bgm .let downs more.lead pair chemistry good..2.25/5..— sai kiran (@imsaikiran) October 16, 2026
Honest attempt @TheDeverakonda. Good filmography @Rahul_Sankrityn. Overall vanekka😂 decent one. #Ranabaali https://t.co/AKxPi7J8VY— Luger from ATC🐉🦚 (@Nikhil_Tarakian) October 16, 2026
एक यूजर ने लिखा है, 'फिल्म 'रणबाली' सिर्फ एक फिल्म नही, पूरा अनुभव है। दूसरा हाफ धीमा है, लेकिन असरदार है। फिल्म से ब्लॉकस्टर वाइब्स आ रही हैं'।
Second Half = Absolute Madness! 🎬 Ranabaali isn’t just a movie, it’s an EXPERIENCE! 🔥 Every frame hits harder, every moment gets bigger, and the second half takes the slow but impactful level! 💥🤯#Vijayadevarakonda #Rashmika BLOCKBUSTER VIBES. 👑🔥 #Ranabaali #SecondHalf— Veena Sadineni (@VeenaSadineni) October 16, 2026
क्या बोले विरोश के फैंस?
विजय देवरकोंडा और रश्मिका के फैंस को यह फिल्म पसंद आ रही है। एक यूजर ने लिखा, 'विजय का अभिनय दमदार है। इमोशंस और स्टोरीटेलिंग दमदार है'।
#Ranabaali Review : A brilliant film Vijay's performance 💥 the lead pair’s chemistry are impressive, Emotions & storytelling work well. As a pre-independence film, it focuses more on story-building than commercial elevations, A very good film. #VijayDeveraKonda #Rashmika— Tfi Chitraalu (@TfiChitraalu) October 16, 2026
Vijay Deverakonda ee cinema lo character ni carry chesina vidhanam chala impressive ga undhi 🔥 Screen presence and intensity standout 💥 #Ranabaali https://t.co/lzdH5KpTNv— Sonam Singh (@sonam_singh_1) October 16, 2026
VD turns blood into sparkles and every frame into fire.. RANABAALI RA NII AKKA #Ranabaali https://t.co/TBzcfo9PWD— vasanthi (@vasanthivadu) October 16, 2026