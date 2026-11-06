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वायरल वीडियो: फिर साथ दिखे विजय और तृषा कृष्णन, चेन्नई में इस हाई-प्रोफाइल वेडिंग रिसेप्शन में हुए शामिल

Fri, 06 Nov 2026 10:38 AM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Fri, 06 Nov 2026 10:38 AM IST
सार

  • सीएम विजय और अभिनेत्री तृषा कृष्णन एक बार फिर साथ नजर आए हैं।
  • दोनों राजनेता वाईएस अनिल रेड्डी की बेटी के रिसेप्शन में शामिल हुए थे।
  • अब उनके कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं।

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Vijay And Trisha Krishnan Attend Wedding Reception Politician YS Anil Reddy's Daughter Chennai
विजय और तृषा कृष्णन - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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अभिनेता से राजनेता बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री तृषा कृष्णन गुरुवार, 5 नवंबर को चेन्नई में आयोजित एक शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। यह रिसेप्शन राजनेता वाईएस अनिल रेड्डी की बेटी की शादी के मौके पर रखा गया था। अनिल रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं।
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Vijay And Trisha Krishnan Attend Wedding Reception Politician YS Anil Reddy's Daughter Chennai
विजय और तृषा कृष्णन - फोटो : सोशल मीडिया
सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो
चेन्नई के द लीला पैलेस में हुए इस समारोह के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इनमें विजय और तृषा साथ में स्टेज पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ने नवविवाहित जोड़े श्रेया और उज्ज्वल को बधाई दी और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।

इस दौरान विजय ब्राउन कलर के सूट और सफेद शर्ट में नजर आए, जबकि तृषा ने ब्लश पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। विजय की मां शोभा चंद्रशेखर भी उनके साथ इस समारोह में पहुंची थीं।

एक वीडियो में विजय को जगन मोहन रेड्डी के साथ बातचीत करते और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए भी देखा गया। जगन अपनी पत्नी वाईएस भारती के साथ शादी समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान दोनों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी व शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन की कामना की। जगन की मां वाईएस विजयम्मा भी समारोह में मौजूद थीं।

इस शादी में मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी और भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव भी अपनी पत्नी शैलिमा के साथ पहुंचे थे। इनके अलावा कई अन्य राजनीतिक और कारोबारी हस्तियों के साथ परिवार के सदस्य भी समारोह का हिस्सा बने।
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विजय और तृषा कृष्णन - फोटो : सोशल मीडिया
कई फिल्मों में कर चुके हैं साथ काम
विजय और तृषा कृष्णन कई फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं। इनमें 'लियो' भी शामिल है। दोनों जब भी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में साथ नजर आते हैं, तो उनकी मौजूदगी चर्चा का विषय बन जाती है।

इससे पहले दोनों मार्च में चेन्नई में उद्यमी और फिल्म निर्माता कल्पति एस सुरेश और मीनाक्षी सुरेश के बेटे की शादी के रिसेप्शन में भी साथ पहुंचे थे। यह कार्यक्रम विजय की पत्नी संगीता द्वारा तलाक की अर्जी दाखिल किए जाने के कुछ समय बाद हुआ था। हालांकि, बाद में संगीता ने यह मामला वापस ले लिया था।

मई में तृषा विजय के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के समारोह में भी शामिल हुई थीं। इस दौरान वह विजय के परिवार के साथ नजर आई थीं। इसके बाद सितंबर में दोनों को ब्रिटेन के सिल्वरस्टोन सर्किट में भी साथ देखा गया था। वहां, अभिनेता अजित कुमार मिशेलिन ले मैंस कप में हिस्सा लेने पहुंचे थे।

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