वायरल वीडियो: फिर साथ दिखे विजय और तृषा कृष्णन, चेन्नई में इस हाई-प्रोफाइल वेडिंग रिसेप्शन में हुए शामिल

अभिनेता से राजनेता बने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री तृषा कृष्णन गुरुवार, 5 नवंबर को चेन्नई में आयोजित एक शादी के रिसेप्शन में शामिल हुए। यह रिसेप्शन राजनेता वाईएस अनिल रेड्डी की बेटी की शादी के मौके पर रखा गया था। अनिल रेड्डी, आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के प्रमुख वाईएस जगन मोहन रेड्डी के चचेरे भाई हैं।

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो

चेन्नई के द लीला पैलेस में हुए इस समारोह के कई वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इनमें विजय और तृषा साथ में स्टेज पर जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ने नवविवाहित जोड़े श्रेया और उज्ज्वल को बधाई दी और उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं।



इस दौरान विजय ब्राउन कलर के सूट और सफेद शर्ट में नजर आए, जबकि तृषा ने ब्लश पिंक कलर की साड़ी पहनी थी। विजय की मां शोभा चंद्रशेखर भी उनके साथ इस समारोह में पहुंची थीं।



एक वीडियो में विजय को जगन मोहन रेड्डी के साथ बातचीत करते और उनके साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए भी देखा गया। जगन अपनी पत्नी वाईएस भारती के साथ शादी समारोह में शामिल हुए थे। इस दौरान दोनों ने नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद दिया और उनके सुखी व शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन की कामना की। जगन की मां वाईएस विजयम्मा भी समारोह में मौजूद थीं।



इस शादी में मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी और भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव भी अपनी पत्नी शैलिमा के साथ पहुंचे थे। इनके अलावा कई अन्य राजनीतिक और कारोबारी हस्तियों के साथ परिवार के सदस्य भी समारोह का हिस्सा बने।