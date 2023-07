टॉम क्रूज का वीडियो हुआ वायरल

टॉम क्रूज इस समय एक प्रेस टूर पर हैं और 12 जुलाई को रिलीज होने वाली मिशन ‘इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट वन’ के लिए साक्षात्कार दे रहे हैं। फिल्म उन्हें पॉपुलर एथन हंट के रूप में वापस लाती है, जो दुनिया को बचाने के लिए बेहद साहसी स्टंट करते नजर आते हैं। इसी दौरान के एक इंटरव्यू में अभिनेता से उनसे अपने हिंदी फैंस के लिए थोड़ी सी हिंदी बोलने के लिए कहा। टॉम ने भी तुरंत उनकी बात मान ली और हिंदी बोलने की कोशिश की।

Tom Cruise speaking Hindi+classic TC laugh and being totally charming as always 🤌🤌🤌 #TomCruise #MissionImpossible pic.twitter.com/bIqbF4YVE0