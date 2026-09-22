सिंटा विवाद: राकेश बेदी ने जाहिर किया दुख, बोले- अपनी जेब से पैसे लगाए हैं; पूनम-पद्मिनी को लेकर कही ये बात

बीते दिनों फिल्म और टीवी कलाकारों की संस्था सिने एंड टीवी आर्टिस्ट्स एसोसिएशन (CINTAA) के बीच एक विवाद चल चल रहा है। इस पर अभिनेता राकेश बेदी ने अपनी निराशा व्यक्त की है।

सिंटा विवाद पर क्या बोले राकेश बेदी?

‘धुरंधर’ फेम एक्टर राकेश बेदी ने सिंटा विवाद पर अपनी राय रखी है। एएनआई से हुई बातचीत में उन्होंने कहा,‘ जो हो रहा है वह बहुत दुखद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, कितने सारे कलाकार मैं खुद की बात कर रहा हूं। समय निकालते हैं और अपना बहुत कुछ देते हैं। हम अपना बहुत समय समर्पित करते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? हमारी तरफ से, यह कलाकारों के लिए एक तरह का सामाजिक कार्य है। और मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूं, हर कोई जो अपना समय देता है, आगे आता है और योगदान देता है।'