फैशन वीक: तरुण तहिलियानी के कलेक्शन में दिखा अली फजल का रॉयल अंदाज, शोस्टॉपर बन बिखेरा जलवा

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इस कलेक्शन में भारतीय शादियों के लिए कई तरह के कपड़े पेश किए गए। इसमें पारंपरिक भारतीय कारीगरी को खास जगह दी गई, साथ ही व्यक्तिगत पसंद और आधुनिक अंदाज को भी ध्यान में रखा गया। विज्ञापन लैक्मे फैशन वीक 2026 की शुरुआत हो गई है और बीते दिन गुरुवार को मशहूर फैशन डिजाइनर तरुण तहिलियानी ने नई दिल्ली के ताज पैलेस में आयोजित इस इवेंट में अपने ब्रांड तसवा का नया मेंसवियर कलेक्शन पेश किया। इसमें बॉलीवुड अभिनेता अली फजल उनके शोस्टॉपर बनकर रैंप पर चले और अपने अंदाज से सबका ध्यान खींचा।

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अली फजल ने बिखेरा जलवा

तरुण ने इस कलेक्शन को ट्री ऑफ लाइफ, लिप्पन आर्ट की बारीक कलाकारी, पैस्ले के घुमावदार डिजाइनों से प्रेरणा लेकर तैयार किया। अली फजल ने तसवा के लिए रैंप पर अपने सहज अंदाज और आकर्षक लुक से शोस्टॉपर की भूमिका को बखूबी निभाया। अभिनेता हाथीदांत जैसे सफेद रंग के अंगरखा में नजर आए। इसके साथ उन्होंने बंदगला और कढ़ाई वाली स्टोल पहनी थी।



शो के लास्ट में अली फजल, तरुण तहिलियानी और अन्य मॉडल्स के साथ कलेक्शन का जश्न मनाते नजर आए। उन्होंने डांस करके शो को खत्म किया। इस दौरान ब्रांड की टीम भी शामिल हुई। शो के बाद पत्रकारों से बात करते हुए अली फजल ने डिजाइनर के कपड़े पहनने पर खुशी जताई। उन्होंने अपने पहनावे में अलग-अलग तत्वों के मेल की भी तारीफ की।

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