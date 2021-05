कोरोना: 'ससुराल सिमर का' फेम राजीव पॉल भी हुए संक्रमित, कोकिलाबेन अस्पताल में चल रहा इलाज

{"_id":"609cc2d4f667f06e01648211","slug":"sasural-simar-ka-fame-rajeev-paul-tested-positive-for-covid-19-admitted-in-kokilaben-hospital","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"\u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e: '\u0938\u0938\u0941\u0930\u093e\u0932 \u0938\u093f\u092e\u0930 \u0915\u093e' \u092b\u0947\u092e \u0930\u093e\u091c\u0940\u0935 \u092a\u0949\u0932 \u092d\u0940 \u0939\u0941\u090f \u0938\u0902\u0915\u094d\u0930\u092e\u093f\u0924, \u0915\u094b\u0915\u093f\u0932\u093e\u092c\u0947\u0928 \u0905\u0938\u094d\u092a\u0924\u093e\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u091a\u0932 \u0930\u0939\u093e \u0907\u0932\u093e\u091c","category":{"title":"Television","title_hn":"\u091b\u094b\u091f\u093e \u092a\u0930\u094d\u0926\u093e","slug":"television"}}

एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: शुभांगी गुप्ता Updated Thu, 13 May 2021 11:44 AM IST