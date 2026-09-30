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ईशा रिखी: 'मुझे सच में अफसोस है', बिग बॉस से बाहर आते ही छलका प्रतियोगी का दर्द, पोस्ट शेयर कर कही ये बात

Wed, 30 Sep 2026 09:59 AM IST
राजश्री वर्मा एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: राजश्री वर्मा Updated Wed, 30 Sep 2026 09:59 AM IST
सार

Isha Rikhi Post: ईशा रिखी रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' से बाहर हो गई हैं। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर किया है। आइए जानते हैं कि ईशा ने उसमें क्या लिखा।

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Isha Rikhi Badshah Ex Wife Share Post After Evicted From Bigg Boss 20 Salman Khan Show
ईशा रिखी - फोटो : इंस्टाग्राम- @isharikhi
सलमान खान होस्टेड रियलिटी शो 'बिग बॉस 20' में आए दिन कुछ न कुछ नया और धमाकेदार देखने को मिल रहा है। इसमें कुल 16 कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया, जिसमें से दो प्रतियोगी रोहैद खान और ईशा रिखी अभी तक बाहर हो गए हैं। तीन हफ्ते घर में रहने के बाद अब बादशाह की एक्स वाइफ ने शो से बाहर आते ही सोशल मीडिया पर एक लंबा-चौड़ा नोट शेयर किया है।
Isha Rikhi Badshah Ex Wife Share Post After Evicted From Bigg Boss 20 Salman Khan Show
ईशा रिखी, सलमान खान - फोटो : सोशल मीडिया
ईशा रिखी ने पोस्ट में किया लिखा?
ईशा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए पोस्ट में लिखा, 'बिग बॉस के घर के अंदर बिताए तीन हफ्ते... तीन हफ्ते जिनमें मैंने बहुत सारी भावनाएं, अनुभव, चुनौतियां, हंसी, आंसू और ऐसी यादें जी हैं, जिन्हें मैं हमेशा अपने साथ रखूंगी। वापस आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए कितना मायने रखता है।'

ईशा ने पोस्ट में आगे लिखा, 'उन सभी लोगों का दिल से शुक्रिया, जो मेरे साथ खड़े रहे, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया, मुझे चीयर किया। उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। मैं हर राय, हर मैसेज और इस सफर का किसी भी तरह हिस्सा रहे हर एक इंसान के लिए आभारी हूं।'
Isha Rikhi Badshah Ex Wife Share Post After Evicted From Bigg Boss 20 Salman Khan Show
ईशा रिखी - फोटो : इंस्टाग्राम- @isharikhi
ईशा का छलका दर्द
ईशा ने आगे बताया, 'पिछले कुछ हफ्ते मेरे लिए आसान नहीं थे। मेरे कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन हुए, कुछ ऐसे पल आए जब मैं अपनी बात ठीक से नहीं कह पाई और कुछ मौकों पर शायद मैं वैसा नहीं दिख पाई, जैसा मैं खुद को दिखाना चाहती थी। मुझे पता है कि शायद मैंने आपमें से कुछ लोगों को निराश किया होगा और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे सच में अफसोस है। मैं अभी भी इन सब चीजों को समझ रही हूं, खुद को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश कर रही हूं और इस पूरे अनुभव से सीख रही हूं।'
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Isha Rikhi Badshah Ex Wife Share Post After Evicted From Bigg Boss 20 Salman Khan Show
ईशा रिखी - फोटो : इंस्टाग्राम
ईशा ने क्यों कहा शुक्रिया?
अपनी बात खत्म करते हुए ईशा ने लास्ट में लिखा, 'लेकिन एक बात जो मैं आप सभी को बताना चाहती हूं, वह यह है कि मैंने आपका प्यार महसूस किया। भले ही मैं खुद ज्यादा कुछ जाहिर नहीं कर पाई, लेकिन यह बात मेरे लिए शब्दों में बयां करने से कहीं ज्यादा मायने रखती है। मेरे साथ खड़े रहने, मुझे समझने और लगातार मेरा सपोर्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। मैं सच में, बहुत-बहुत आभारी हूं।'
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Isha Rikhi Badshah Ex Wife Share Post After Evicted From Bigg Boss 20 Salman Khan Show
सलमान खान, ईशा रिखी, बादशाह - फोटो : सोशल मीडिया
कौन हैं ईशा रिखी?
  • ईशा रिखी पंजाबी अभिनेत्री हैं।
  • उन्होंने साल 2013 में आई फिल्म 'जट्ट बॉयज पुत्त जट्टा दे' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की।
  • इसके बाद वह 'हैप्पी गो लकी', 'अरदास' और 'मिंडो तसीलदारनी' जैसी कई फिल्मों में दिखाई दीं।
  • इस साल की शुरुआत में ईशा रैपर-सिंगर बादशाह से शादी करने को लेकर सुर्खियों में आई थीं।
  • हालांकि, दोनों का रिश्ता पांच महीने ही चला और दोनों ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए अपने अलग होने का ऐलान भी कर दिया।
  • इसके बाद ईशा ने 'बिग बॉस 20' में हिस्सा लिया था और अब वह वहां से भी बाहर हो गई हैं।
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