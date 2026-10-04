बिग बॉस 20: ‘मेरे 44 साल का करियर…’, इमाम सिद्दीकी ने सलमान के नाम लिखा खुला खत, जताई इस बात पर आपत्ति

‘बिग बॉस 20’ के हालिया वीकेंड का वार एपिसोड में सलमान खान ने घरवालों से काफी बाते की। इस दौरान उन्होंने घरवालों को शो के पुराने प्रतिभागी इमाम सिद्दीकी का उदाहरण दिया। इस पर इमाम ने सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया दी।

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सलमान पर क्या बोले इमाम सिद्दीकी?

‘बिग बॉस 20’ में सलमान खान ने घरवालों को समझाने के लिए पुराने प्रतिभागियों का उदाहरण दिया। इसमें से एक इमाम सिद्दीकी का भी था। उन्होंने कहा कि इमाम ने उन्हें ‘सलमान भाई टाइम आउट’ कहा था। इस पर इमाम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। इसमें इमाम ने लिखा, ‘3 अक्टूबर 2026, शनिवार को प्रसारित 'वीकेंड का वार' एपिसोड में, आपने राष्ट्रीय टेलीविजन पर मेरा नाम इस तरह से लिया जो मुझे बेहद अपमानजनक और तथ्यात्मक रूप से गलत लगा।इमाम सिद्दीकी ने भी यह किया था। यह बात बिल्कुल गलत है। मैंने कभी भी किसी प्रतियोगी को परेशान करने के इरादे से नहीं सताया। बिग बॉस सीजन 6 में मेरा सफर मनोरंजन, टास्क और परफॉर्मेंस पर आधारित था।'