Bigg Boss OTT: काम्या पंजाबी ने नेहा भसीन को लगाई फटकार, कहा- सब खेलने ही आए है रिश्ते बनाने नहीं

टेलीविजन का सबसे चर्चित रिएलिटी शो बिग बॉस लोगों का खासा पसंद आता है। इसमें लगातार होते ट्विस्ट एंड टर्न दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करते हैं। बिग बॉस के प्रसंशकों की लिस्ट यूं तो काफी लंबी है, लेकिन कई ऐसे सेलेब्स भी हैं जो इस शो को बेहद पसंद करते हैं। इन्हीं कलाकारों में से एक टीवी की जानी-मानी अदाकारा काम्या पंजाबी। काम्या ना सिर्फ इस शो की दर्शक हैं, बल्कि वह इस टीवी रियलिटी शो को लेकर अपने विचार भी खुल कर रखती हैं।

इसी क्रम में हाल ही में अभिनेत्री ने एक बार फिर अपने तीखे ट्वीट से हर किसी का ध्यान खींच लिया है। दरअसल, काम्या ने बिग बॉस कंटेस्टेंट नेहा भसीन को जमकर फटकार लगाई है। एक्ट्रेस ने नेहा को मूस जट्टाना के साथ गलत बर्ताव करने पर फटकार लगाई।

#NehaBhasin I really like u but y get so angry if #muskan is playing her game? Saare game khelne hi aaye hai na, rishtey banaane toh nahi 🙄 kya dosti dosti laga rakha hai n stop saying ki #prateek tumhare wajah se aaj bahar ho jayega, he is not so weak. #BiggBossOTT @VootSelect