Bigg Boss 15: शेफाली जरीवाला ने जय भानुशाली को दी जुबान पर लगाम रखने की सलाह, माही विज ये यूं लगाई क्लास

उन्होंने ट्वीट किया कि मैं इस समय बिग बॉस 15 देख रही हूं। शो में सितारों की लव स्टोरी देखना मजेदार होगा। प्रतीक सेहजपाल शो में काफी अच्छा गेम खेल रहा है। हालांकि, प्रतीक को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। वहीं, जय भानुशाली को अपनी जुबान पर लगाम लगानी चाहिए।



Just started watching #bb15…must say it’s a very interesting lineup of contestants.#PratikSehajpal doing great, but must keep a check on aggression.#JayBhanusali pls watch your mouth.@EndemolShineIND #bestwishes #BiggBoss