ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुए एजाज खान भी कोरोना की चपेट में, अधिकारियों का भी होगा टेस्ट

ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कॉन्ट्रो ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए अभिनेता एजाज खान कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसके बाद उन्हें एक अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार अब इस जांच में शामिल अधिकारियों को भी कोविड टेस्ट करवाना होगा।

Actor Ajaz Khan, who was arrested by Narcotics Contro Bureau (NCB) in a drug case, has tested positive for COVID-19. He is being shifted to a hospital. The officer involved in this probe will also undergo COVID test: NCB



(file photo) pic.twitter.com/a5nDB7xpGH