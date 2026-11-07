किंग विवाद: दीपिका की ड्रेस पर बवाल क्यों? BJP नेता ने दी बायकॉट की चेतावनी, कहा- सनातन का अपमान बर्दाश्त नहीं

'बेशर्म रंग' गाने के विवाद से की तुलना

रवि नेगी ने यह भी दावा किया कि दीपिका पादुकोण को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'दीपिका पादुकोण तो बस एक मोहरा हैं। मैं शाहरुख खान को 'जिहादी' कहूंगा। जिस सनातन में हम विश्वास करते हैं, उसमें वे ऐसे कपड़े पहनते हैं'। 'तू मिल जाए' गाने में दीपिका के नारंगी ड्रेस की तुलना शाहरुख खान की साल 2023 में आई फिल्म 'पठान' के गाने में दीपिका की ऑरेंज बिकिनी को लेकर हुए विवाद से की। बता दें कि 'पठान' के 'बेशर्म रंग' गाने में भी दीपिका के आउटफिट पर विवाद हुआ था। वे ऑरेंज कलर की बिकिनी पहने दिखी थीं। तब कई हिंदू संगठनों ने उनके कपड़ों पर आपत्ति जताई थी और आलोचना की थी।