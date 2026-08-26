टॉक्सिक कलेक्शन: क्या पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ेगी 'टॉक्सिक'? दुनियाभर में कर सकती है इतनी कमाई
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Wed, 26 Aug 2026 02:05 PM IST
सार
Toxic Box Office: रिलीज के बाद 'टॉक्सिक' काफी चर्चा में है। उम्मीद जताई जा रही है कि यह फिल्म बड़ी ओपनिंग लेकर रिकॉर्ड तोड़ सकती है। जानिए फिल्म ने एडवांस बुकिंग में कितनी कमाई की है?
विज्ञापन
विस्तार
यश की फिल्म 'टॉक्सिक' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर ट्रेड एनालिस्ट्स को काफी उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि यह दुनिया भर में पहले दिन इतनी कमाई कर सकती है कि हाल के वर्षों की सबसे बड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों में शामिल होगी। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी इस फिल्म के पहले दिन दुनिया भर में 100-120 करोड़ रुपये कमाने का अनुमान है।
किन फिल्मों ने ली बड़ी ओपनिंग?
रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' (2023) ने दुनिया भर में 116 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई के साथ शुरुआत की थी। इसमें भारत में नेट कमाई पहले दिन 63.80 करोड़ रुपये थी। वहीं, शाहरुख खान की 'जवान' ने दुनिया भर में 129.13 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की थी।
विज्ञापन
किन फिल्मों ने ली बड़ी ओपनिंग?
रणबीर कपूर की फिल्म 'एनिमल' (2023) ने दुनिया भर में 116 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई के साथ शुरुआत की थी। इसमें भारत में नेट कमाई पहले दिन 63.80 करोड़ रुपये थी। वहीं, शाहरुख खान की 'जवान' ने दुनिया भर में 129.13 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई की थी।
विज्ञापन
पहले दिन कितना कमा सकती है 'टॉक्सिक'?
इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'टॉक्सिक' के दुनिया भर में आज पहले दिन 100-120 करोड़ रुपये कमाने की उम्मीद है। यश की वापसी इस फिल्म को इन बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ ओपनिंग-डे की चर्चा में ला सकती है। हालांकि इसकी फाइनल रैंकिंग इस बात पर निर्भर करेगी कि एडवांस बुकिंग का उत्साह असल में कितने दर्शक सिनेमाघरों तक खींच पाता है।
'टॉक्सिक' को किन चीजों का मिल सकता है फायदा?
भारत में, अकेले हिंदी वर्जन से 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई का अनुमान है। अगर यह दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग करती है, तो यह 'केजीएफ 2' के बाद यह आंकड़ा पार करने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म बन जाएगी।
फिल्म की बड़े पैमाने पर रिलीज, यश की पूरे भारत में लोकप्रियता, 'केजीएफ' फैक्टर और किसी बड़ी सीधी टक्कर का न होना, इन सबने मजबूत ओपनिंग की उम्मीदों को बढ़ाया है। खबरों के मुताबिक, 'टॉक्सिक' दुनिया भर में 12,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है।
इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क के मुताबिक, 'टॉक्सिक' के दुनिया भर में आज पहले दिन 100-120 करोड़ रुपये कमाने की उम्मीद है। यश की वापसी इस फिल्म को इन बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के साथ ओपनिंग-डे की चर्चा में ला सकती है। हालांकि इसकी फाइनल रैंकिंग इस बात पर निर्भर करेगी कि एडवांस बुकिंग का उत्साह असल में कितने दर्शक सिनेमाघरों तक खींच पाता है।
'टॉक्सिक' को किन चीजों का मिल सकता है फायदा?
भारत में, अकेले हिंदी वर्जन से 40 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई का अनुमान है। अगर यह दुनिया भर में 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की ओपनिंग करती है, तो यह 'केजीएफ 2' के बाद यह आंकड़ा पार करने वाली दूसरी कन्नड़ फिल्म बन जाएगी।
फिल्म की बड़े पैमाने पर रिलीज, यश की पूरे भारत में लोकप्रियता, 'केजीएफ' फैक्टर और किसी बड़ी सीधी टक्कर का न होना, इन सबने मजबूत ओपनिंग की उम्मीदों को बढ़ाया है। खबरों के मुताबिक, 'टॉक्सिक' दुनिया भर में 12,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है।
कितनी हुई 'टॉक्सिक' की एडवांस बुकिंग?
- 'टॉक्सिक' की रिलीज से पहले एडवांस बुकिंग का ट्रेंड मजबूत हुआ है।
- 'टॉक्सिक' ने पहले दिन के लिए 10 लाख से ज्यादा टिकट बेचे हैं।
- भारत में एडवांस सेल्स ब्लॉक सीटों को छोड़कर 58.27 करोड़ रुपये के पार पहुंच गई है।
- 25,654 शोज में 18.48 लाख से ज्यादा टिकट बेचे गए हैं।
- ब्लॉक सीटों को मिलाकर, भारत में फिल्म की कुल एडवांस बुकिंग 73.43 करोड़ रुपये रही, जबकि दुनिया भर में प्री-सेल्स लगभग 85 करोड़ रुपये की थीं।
- फिल्म को विदेशों में, खासकर अमेरिकी बाजार में भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है।
फिल्म टॉक्सिक के बारे में
- फिल्म 'टॉक्सिक' में यश मुख्य भूमिका में हैं।
- इसमें उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी अभिनेत्रियां नजर आएंगी।
- फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है।
- फिल्म के जरिए यश चार साल बाद सिनेमाघरों में वापसी कर रहे हैं।
- यश की आखिरी रिलीज फिल्म 2022 में आई 'केजीएफ 2' थी।