बीते दिन साउथ सिनेमा से एक दुख भरी खबर सामने आई थी। दरअसल, 22 मई को दोपहर करीब 1.30 बजे हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में जाने-माने अभिनेता शरत बाबू का निधन हो गया था। इस खबर ने पूरी दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को झंझोर कर रख दिया था। तमिल और तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियां और अभिनेता के फैंस उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। इसी क्रम में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत दिवंगत अभिनेता के घर उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे।

He (Sarath Babu) was a good man. I never saw him angry. All of his films were a very big hit. He was very affectionate towards me. I feel sad on his demise: Rajinikanth