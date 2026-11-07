कमल हासन: जन्मदिन पर अभिनेता ने फैंस को दिया तोहफा, जारी किया अगली फिल्म का पोस्टर; नाम का भी किया एलान

SANDIYAR சண்டியர் 🔥 #KamalHaasan #SUArunkumar #Sandiyar #சண்டியர் #SandiyarSambavam #HappyBirthdayKamalHaasan #HBDKamalHaasan #CelebratingKamalHaasan @ikamalhaasan #Mahendran @anirudhofficial @anbariv #SunilKS @amritharam2 #CSBalachandar @AKunjamma @RohanShrestha @RKFI @turmericmediaTM @magizhmandram @APIfilms @homescreenent — Raaj Kamal Films International (@RKFI) November 6, 2026

'संडियार' का निर्देशन एस.यू. अरुण कुमार कर रहे हैं। फिल्म के फर्स्ट लुक पोस्टर में दिग्गज अभिनेता एक दमदार और गंभीर अवतार में नजर आ रहे हैं। उन्होंने छोटे कटे हुए ग्रे बाल और घनी ग्रे-सफेद मूंछें रखी हैं। उनके चेहरे पर एक तीखे तेवर हैं। वह एक पुरानी जीप या कार के बाहर खड़े हैं और उनके हाथ में एक सब मशीन गन है।गाड़ी के दरवाजे और अंदर के हिस्से पर खून के निशान हैं, जो फिल्म के हिंसक और रफ अंदाज की झलक देते हैं। पोस्टर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, 'संडियार (SANDIYAR)'।