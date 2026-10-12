{"_id":"6acc86dd2e779c07ff094630","slug":"jailer-2-advance-booking-rajinikanth-film-may-earn-more-than-30-crore-ticket-price-1600-in-bangalore-2026-10-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"जेलर 2 एडवांस बुकिंग: 1600 रुपये तक बिकी रजनीकांत की फिल्म की टिकट, ओपनिंग डे पर हो सकती है इतने करोड़ की कमाई","category":{"title":"South Cinema","title_hn":"साउथ सिनेमा","slug":"south-cinema"}}

विज्ञापन साउथ के दिग्गज कलाकार रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म 'जेलर 2' के लिए जबरदस्त बज है। फैंस इसकी रिलीज को लेकर काफी उत्साहित हैं। इसका असर फिल्म की एडवांस बुकिंग पर देखा जा सकता है। दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में इस फिल्म की स्क्रीनिंग सुबह 6 बजे से शुरू होने की उम्मीद है। बंगलूरू में प्रीमियम टिकट की कीमत 1600 रुपये तक बताई जा रही है।

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कब शुरू होगा पहला शो?

बंगलूरू में मल्टीप्लेक्स के महंगे टिकट चर्चा का विषय बने हुए हैं। शहर में ओपनिंग-डे पर टिकट की कीमत काफी ज्यादा बताई जा रही है। प्रीमियम कीमतें रजनीकांत की इस फिल्म की भारी मांग को दिखाती हैं। कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 'जेलर 2' के शो सुबह 6 बजे शुरू होंगे। तमिलनाडु में अभी शो सुबह 8:30 बजे से शुरू होने की योजना है।

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बंगलूरू में सबसे महंगे टिकट

खबरों के मुताबिक, बंगलूरू के कुछ मल्टीप्लेक्स में टिकट की कीमतें 1600 रुपये तक पहुंच गई हैं। हालांकि, यह पूरे शहर में एक जैसा रेट नहीं है। शहर में ओपनिंग-डे के टिकट की औसत कीमत 800 से 1000 रुपये के आसपास बताई जा रही है।



खबरों के मुताबिक, बंगलूरू के कुछ मल्टीप्लेक्स में टिकट की कीमतें 1600 रुपये तक पहुंच गई हैं। हालांकि, यह पूरे शहर में एक जैसा रेट नहीं है। शहर में ओपनिंग-डे के टिकट की औसत कीमत 800 से 1000 रुपये के आसपास बताई जा रही है।

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आंध्र प्रदेश में कीमत में बढ़ोतरी को मंजूरी

आंध्र प्रदेश ने फिल्म के ओपनिंग वीक के लिए टिकट की कीमतों में अस्थायी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। नई दरें 15 अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक लागू रहेंगी। इस आदेश के तहत हर दिन पांच शो की इजाजत होगी। सिंगल-स्क्रीन थिएटर हर टिकट पर 50 रुपये और मल्टीप्लेक्स 75 रुपये ज्यादा ले सकते हैं। नई टिकट कीमतों के हिसाब से सिंगल स्क्रीन के लिए कीमत 197.50 रुपये और मल्टीप्लेक्स के लिए 252 रुपये होगी। ध्रुव राठी: क्यों नहीं रिलीज हो रही सलमान की फिल्म 'मातृभूमि'? यूट्यूबर ने किया दावा, यूजर्स ने दी प्रतिक्रिया आंध्र प्रदेश ने फिल्म के ओपनिंग वीक के लिए टिकट की कीमतों में अस्थायी बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। नई दरें 15 अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक लागू रहेंगी। इस आदेश के तहत हर दिन पांच शो की इजाजत होगी। सिंगल-स्क्रीन थिएटर हर टिकट पर 50 रुपये और मल्टीप्लेक्स 75 रुपये ज्यादा ले सकते हैं। नई टिकट कीमतों के हिसाब से सिंगल स्क्रीन के लिए कीमत 197.50 रुपये और मल्टीप्लेक्स के लिए 252 रुपये होगी।

'जेलर 2' की एडवांस बुकिंग

इस बीच 'जेलर 2' एडवांस बुकिंग में कमाल कर रही है। ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, 'जेलर 2' की दुनिया भर में ओपनिंग डे की प्री-सेल 30 करोड़ रुपये के ग्रॉस मार्क के करीब पहुंच रही है। इसमें विदेशी बुकिंग 20 करोड़ रुपये पार कर चुकी है। अभी तक के रिकॉर्ड के मुताबिक फिल्म ओपनिंग डे पर 30 करोड़ रुपये की ओपनिंग कर सकती है। इन आंकड़ों में बढ़ोतरी हो सकती है।