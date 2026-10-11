{"_id":"6acb29f19d5d90853502c043","slug":"ranabaali-producer-ravi-shankar-slams-trollers-amid-vijay-deverakonda-online-trolling-2026-10-11","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रणबाली: विजय देवरकोंडा के समर्थन में उतरे निर्माता रवि शंकर, ट्रोलिंग करने वालों पर जताई नाराजगी; कह दी ये बात","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन



ऐसे में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान प्रोड्यूसर और मैत्री मूवी मेकर्स के रवि शंकर ने ट्रोलर्स से विजय को निशाना न बनाने की अपील की। उन्होंने विजय को अच्छा इंसान बताते हुए लोगों से कहा कि उनके बारे में नकारात्मक बातें फैलाने के बजाय उन्हें एक मौका देना चाहिए। विज्ञापन विजय देवरकोंडा अक्सर अपने पब्लिक अपीयरेंस और फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर आलोचनाओं का सामना करते रहते हैं। अब अभिनेता अपनी पत्नी और अभिनेत्री रश्मिका मंदाना के साथ फिल्म 'रणबाली' में नजर आने वाले हैं।

Trending Videos

क्या बोले रवि शंकर?

रवि शंकर ने कहा, 'मैं विजय को करीब 10 साल से जानता हूं। उनका व्यक्तित्व असाधारण है और वह खुद भी एक बेहतरीन इंसान हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूं। वह बहुत अच्छे और काफी सरल स्वभाव के इंसान हैं।'



प्रोड्यूसर ने दावा किया कि उन्होंने सोशल मीडिया पर विजय देवरकोंडा के खिलाफ कई नकारात्मक बातें फैलते हुए देखी हैं। उन्होंने कहा, 'मैं आप सभी से अपील कर रहा हूं। वह इतने अच्छे इंसान हैं, फिर आप ऐसा क्यों करते हैं? उनकी मेहनत देखिए। अगर आपको कोई फिल्म पसंद नहीं आती, तो अपनी राय रखने का आपको पूरा अधिकार है।'

विज्ञापन

रवि ने की ये अपील

निर्माता रवि शंकर ने आगे कहा, 'मैंने विजय को कभी किसी के बारे में बुरा बोलते या इन सब बातों की परवाह करते नहीं देखा। उनकी दुनिया उनके किरदार और सिनेमा तक ही सीमित है। उनके लिए अपने मन में जो भी नकारात्मकता रखते हैं, कृपया उसे खत्म कर दीजिए।'



'रणबाली' की कहानी पर क्या बोले निर्माता

रवि शंकर ने सोशल मीडिया पर 'रणबाली' की कहानी को लेकर सवाल उठाने वालों पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा, 'हाल ही में मैंने एक सोशल मीडिया अकाउंट पर देखा कि कोई सवाल कर रहा था कि ब्रिटिश शासन के दौरान हुए संघर्षों की कहानी कौन देखेगा। हमने अभी ट्रेलर भी रिलीज नहीं किया था और आपने पहले ही सवाल उठाने शुरू कर दिए। मैं आपसे अपील करता हूं कि इस फिल्म के जरिए उनके बारे में सकारात्मक सोच रखें और फिल्म को भी उसी नजरिए से देखें। आपको जरूर लगेगा कि मैं सही कह रहा हूं।'

विज्ञापन