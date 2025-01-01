अजित कुमार: अभिनेता ने फैंस से मांगा सपोर्ट, यूजर्स ने याद दिला दी पुरानी घटना; वीडियो पर किए ऐसे कमेंट

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विज्ञापन अभिनेता और रेसर अजित कुमार को अपने ही फैंस की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में अभिनेता ने पुर्तगाल में होने वाली अपनी अगली कार रेस से पहले फैंस से उनका साथ देने को कहा। मगर कुछ फैंस ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फैंस ने उन्हें याद दिलाया कि सिल्वरस्टोन रेस के दौरान उन्होंने एक फैन को सेल्फी लेने से मना कर दिया था।

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क्या बोले अजित?

इसलिए, जब अजित ने पुर्तगाल में मिशेलिन ले मैन्स कप में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए फैंस से सपोर्ट करने को कहा तो कुछ लोगों ने इस पर अजीब प्रतिक्रिया दी। पोर्टिमाओ सर्किट पर 9 और 10 अक्तूबर को होने वाली रेस से पहले क्लिप में अजित ने कहा, 'मुझे आप सभी के सपोर्ट की उम्मीद है। आप सभी को प्यार।'

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फैंस ने अभिनेता के पुराने रुख की तरफ किया इशारा

वीडियो को काफी समर्थन मिला, मगर कमेंट्स सेक्शन का रुख कुछ अलग ही हो गया। कुछ फैंस ने फैन क्लबों पर अजित के पुराने रुख और फैंस के अपने परिवारों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देने की बात उठाई।

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फैंस के मन में उठे सवाल

बता दें कि विजय अजित को सपोर्ट करने के लिए सिल्वरस्टोन गए थे। बाद में सर्किट पर उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया था। फैंस ने इसे खूब सराहा। मगर इसने अजित के कुछ फैंस के मन में यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि वह अपने फैंस को लेकर कितने बेफिक्र हैं।