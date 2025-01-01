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अजित कुमार: अभिनेता ने फैंस से मांगा सपोर्ट, यूजर्स ने याद दिला दी पुरानी घटना; वीडियो पर किए ऐसे कमेंट

Thu, 08 Oct 2026 12:24 AM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 08 Oct 2026 12:24 AM IST
सार

Ajith Kumar: हाल ही में अजित कुमार ने अपनी अगली रेसिंग के लिए अपने फैंस से समर्थन मांगा। मगर फैंस ने उन्हें जो जवाब दिया उन्होंने शायद उसकी उम्मीद नहीं की थी।
 

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Ajith Kumar seeks fans support ahead of race users trolled him ask them we are caring our family
अजित कुमार - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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अभिनेता और रेसर अजित कुमार को अपने ही फैंस की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में अभिनेता ने पुर्तगाल में होने वाली अपनी अगली कार रेस से पहले फैंस से उनका साथ देने को कहा। मगर कुछ फैंस ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। फैंस ने उन्हें याद दिलाया कि सिल्वरस्टोन रेस के दौरान उन्होंने एक फैन को सेल्फी लेने से मना कर दिया था।
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क्या बोले अजित?
इसलिए, जब अजित ने पुर्तगाल में मिशेलिन ले मैन्स कप में अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए फैंस से सपोर्ट करने को कहा तो कुछ लोगों ने इस पर अजीब प्रतिक्रिया दी। पोर्टिमाओ सर्किट पर 9 और 10 अक्तूबर को होने वाली रेस से पहले क्लिप में अजित ने कहा, 'मुझे आप सभी के सपोर्ट की उम्मीद है। आप सभी को प्यार।'
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Ajith Kumar seeks fans support ahead of race users trolled him ask them we are caring our family
अजित कुमार - फोटो : सोशल मीडिया
फैंस ने अभिनेता के पुराने रुख की तरफ किया इशारा
वीडियो को काफी समर्थन मिला, मगर कमेंट्स सेक्शन का रुख कुछ अलग ही हो गया। कुछ फैंस ने फैन क्लबों पर अजित के पुराने रुख और फैंस के अपने परिवारों पर ध्यान केंद्रित करने पर जोर देने की बात उठाई।
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फैंस के मन में उठे सवाल
बता दें कि विजय अजित को सपोर्ट करने के लिए सिल्वरस्टोन गए थे। बाद में सर्किट पर उन्हें गर्मजोशी से गले लगाया था। फैंस ने इसे खूब सराहा। मगर इसने अजित के कुछ फैंस के मन में यह सवाल भी खड़ा कर दिया कि वह अपने फैंस को लेकर कितने बेफिक्र हैं।

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अजित कुमार - फोटो : इंस्टाग्राम
यूजर्स ने किए ऐसे कमेंट
अजित के लेटेस्ट वीडियो पर एक यूजर ने लिखा 'भाई, मैं अपने परिवार को देखना चाहता हूं!' एक और फैन ने लिखा, 'जब हमें दिलचस्पी थी, तब आपने कहा था कि आपको सपोर्ट नहीं चाहिए, लेकिन अब जब हम अपने परिवार का ध्यान रख रहे हैं, तो आप सपोर्ट मांग रहे हैं?' तीसरे ने लिखा, 'सॉरी, थाला, समय नहीं है। मैं काम पर जा रहा हूं। मैं अपने परिवार से प्यार करता हूं।' एक यूजर ने लिखा, 'अपने दोस्त विजय से मदद मांगो।' दूसरे ने कहा, 'मैं भी हमारे परिवार को देखना चाहता हूं, थाला। जियो और जीने दो।'



अजित कुमार का वर्कफ्रंट
फिल्मों की बात करें तो, अजित अगली बार अपनी डॉक्यूमेंट्री 'ग्लैडिएटर्स' में नजर आएंगे। 
इसके थिएट्रिकल ट्रेलर को फैंस से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। 
'ग्लैडिएटर्स: इन परसूट ऑफ चैलेंजेस' में एक रेसर के तौर पर एक्टर की जिंदगी और उस जुनून की झलक मिलती है।
 

 

 

 

 

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