सोनी राजदान: रणबीर के राम बनने और दिवाली पर पटाखों के मुद्दे को जोड़ने पर भड़कीं अभिनेत्री, दिया मुंहतोड़ जवाब

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यूजर ने रणबीर के किरदार को दिवाली से जोड़ते हुए सोनी राजदान की पटाखे न जलाने वाली बात पर निशाना साधा. अब अभिनेत्री ने भी इस पर करारा जवाब दिया है। उन्होंने साफ किया कि उनकी बातों का किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि उनकी चिंता बढ़ते वायु प्रदूषण और इससे बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर है। विज्ञापन दिग्गज अभिनेत्री सोनी राजदान दिवाली पर पटाखे जलाने के खिलाफ अपनी राय रखने को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में एक एक्स यूजर ने उनके इस रुख पर सवाल उठाते हुए उनके दामाद और अभिनेता रणबीर कपूर का जिक्र किया, जो फिल्म 'रामायण' में भगवान राम की भूमिका निभा रहे हैं।

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क्या है पूरा मामला?

दरअसल, एक एक्स यूजर ने सोनी राजदान के पटाखों को लेकर किए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि रणबीर कपूर भगवान राम का किरदार निभा रहे हैं, जिनकी अयोध्या वापसी की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। ऐसे में उनकी सास का पटाखे जलाने का विरोध करना विडंबना है।



यूजर ने लिखा, 'सोनी राजदान, रणबीर की सास हैं। विडंबना यह है कि रणबीर राम का किरदार निभा रहे हैं, जिनकी अयोध्या वापसी को दीपावली के रूप में मनाया जाता है, जब लोग दीये जलाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। फिर भी वह कहती हैं कि दिवाली पर पटाखे जलाना जीवन और सेहत के खिलाफ और सबसे बढ़कर राष्ट्र विरोधी है, सच में।'

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