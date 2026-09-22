शाहरुख खान: पत्नी के सामने बादशाह ने क्यों पकड़ा मैनेजर पूजा का दुपट्टा? वायरल वीडियो पर भिड़े फैंस और ट्रोलर्स

इस वजह से नहीं इस्तेमाल किया गौरी का दुपट्टा!

मैनेजर के दुपट्टे से पसीना पोंछते हुए शाहरुख खान का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इस पर नेटिजंस की अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रही है। किंग खान के फैंस और ट्रोलर्स आपस में भिड़ गए हैं। एक यूजर ने लिखा है, 'किंग खान का कितना क्यूट अंदाज है यह'। एक यूजर ने लिखा, 'इसमें आखिर क्या गलत है? पूजा उनके परिवार के सदस्य जैसी हैं'। कुछ यूजर्स सवाल उठा रहे हैं। एक ने लिखा, 'पत्नी के सामने आखिर मैनेजर के दुपट्टे का इस्तेमाल क्यों किया?' इसका जवाब भी शाहरुख के फैंस ने दिया है। एक यूजर ने लिखा, 'गौरी खान का दुपट्टा शिफॉन का है, जिससे पसीना नहीं पोंछा जाएगा। पूजा का दुपट्टा कॉटन का है'।







