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विज्ञापन आज शुक्रवार है और सिनेमाघरों में 'ये प्रेम मोल लिया' और 'गनमास्टर जी9' जैसी फिल्में रिलीज हो रही हैं। वहीं, थिएटर में पहले से ही 'रामायण', 'ओम' और 'गॉडजिला' मौजूद हैं, जिनकी कमाई पर नई रिलीज फिल्मों का असर पड़ सकता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इन फिल्मों ने गुरुवार तक कितना बिजनेस किया।

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धीमी पड़ी 'रामायण' की रफ्तार

रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण' को रिलीज हुए 22दिन पूरे हो गए हैं और इस मूवी ने दुनियाभर में 1777 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने चौथे गुरुवार को भारत में 9.65 करोड़ रुपये नेट कमाए, जबकि विदेशों में 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया।



हालांकि, भारत में अब फिल्म की रफ्तार कुछ धीमी हो गई है। रिलीज के समय फिल्म के 25 हजार से ज्यादा शो चल रहे थे, लेकिन अब इनकी संख्या घटकर करीब 15,700 रह गई है। घरेलू बॉक्स ऑफिस पर यह मूवी 992.10 करोड़ का नेट बिजनेस कर चुकी है।

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'ओम' ने कमाए 100 करोड़ से ज्यादा 'ओम: चैप्टर 1' ने 20 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दी थी।

फिल्म ने शुरुआत तो अच्छी की, लेकिन वीकडेज में इसके कलेक्शन में गिरावट आई।

सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने सातवें दिन भारत में 3.75 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया।

फिल्म का भारत में कुल नेट कलेक्शन 69.30 करोड़ रुपये और ग्रॉस कलेक्शन 80.35 करोड़ रुपये हो चुका है।

वहीं, ओवरसीज में फिल्म ने 30.75 करोड़ रुपये कमाए हैं। इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 111.10 करोड़ रुपये हो गया है।

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