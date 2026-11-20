नयनतारा बोलीं- 'मुझे बहुत खुशी है रही है तुम्हारे लिए'

माता-पिता बनने पर सामंथा और राज निदिमोरु को फैंस शुभकामनाएं दे रहे हैं। अनन्या से लेकर नयनतारा, तमन्ना भाटिया तक कई सेलेब्स ने भी रिएक्शन दिए हैं और बधाई दी है। नयनतारा ने लिखा है, 'बहुत बहुत मुबारक हो। तुम्हारे लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है'। भूमि पेडनेकर ने भी कपल को बधाई देते हुए रेड हार्ट इमोजी बनाए हैं।

वहीं यूजर्स लिख रहे हैं, 'सैम और राज आपकी जिंदगी का नया चैप्टर है। बेशुमार प्यार ही प्यार है। खुशियां हैं। सामंथा और बेबी देव के लिए खूब प्यार। वे स्वस्थ रहें'। वहीं एक यूजर ने लिखा है, 'प्रिंस आ गया है'।







