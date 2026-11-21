{"_id":"6b017959b50595ccfd02b128","slug":"salman-khan-apologised-shraddha-kapoor-for-maatrubhumi-eetha-clash-2026-11-21","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"मातृभूमि: शाहरुख की फिल्म से क्यों नहीं भिड़े सलमान? श्रद्धा कपूर की 'ईठा' से क्लैश होने पर मांगी माफी","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन



सलमान खान भी अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज को लेकर कुछ ऐसी ही सावधानी बरत रहे थे। उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज डेट तय करते वक्त कई बड़े सितारों की फिल्मों से टकराव टालने की कोशिश की, लेकिन इस बीच अनजाने में उनकी फिल्म का क्लैश श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' से हो गया। विज्ञापन



अब सलमान खान ने इस पर खुलकर बात की है और बताया है कि उन्हें इस बात का पता चलने के बाद कैसा महसूस हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने श्रद्धा को फोन कर इस क्लैश के लिए माफी भी मांगी है। सलमान खान भी अपनी अपकमिंग फिल्म 'मातृभूमि' की रिलीज को लेकर कुछ ऐसी ही सावधानी बरत रहे थे। उन्होंने अपनी फिल्म की रिलीज डेट तय करते वक्त कई बड़े सितारों की फिल्मों से टकराव टालने की कोशिश की, लेकिन इस बीच अनजाने में उनकी फिल्म का क्लैश श्रद्धा कपूर की फिल्म 'ईठा' से हो गया।अब सलमान खान ने इस पर खुलकर बात की है और बताया है कि उन्हें इस बात का पता चलने के बाद कैसा महसूस हुआ। इतना ही नहीं, उन्होंने श्रद्धा को फोन कर इस क्लैश के लिए माफी भी मांगी है। विज्ञापन विज्ञापन बॉलीवुड में फिल्मों की रिलीज डेट तय करना किसी चुनौती से कम नहीं है। खासकर तब, जब बॉक्स ऑफिस पर एक ही दिन कई बड़े सितारों की फिल्में दस्तक देने वाली हों। ऐसे में अक्सर फिल्ममेकर्स अपनी फिल्मों को क्लैश से बचाने की कोशिश करते हैं, ताकि किसी भी फिल्म के बिजनेस पर असर न पड़े।

Trending Videos

क्या बोले सलमान खान?

दरअसल, सलमान खान की फिल्म 'मातृभूमि' लंबे समय से रिलीज का इंतजार कर रही है। फिल्म पहले 20 नवंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन वीएफएक्स में कुछ कमियां नजर आने के बाद इसकी रिलीज टाल दी गई। ट्रेलर लॉन्च के दौरान सलमान ने बताया था कि फिल्म के विजुअल इफेक्ट्स को बेहतर बनाने के लिए देरी हुई। वहीं, अब एक इवेंट में बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि फिल्म के लिए सही रिलीज डेट ढूंढना भी आसान नहीं था।

शाहरुख खान को लेकर क्या बोले सलमान?

सलमान ने बताया कि वह किसी भी कीमत पर सूरज बड़जात्या, सनी देओल और शाहरुख खान की फिल्मों से अपनी फिल्म का क्लैश नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि 27 नवंबर को सूरज बड़जात्या की फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' रिलीज हो रही है, इसलिए वह उनसे टकराव नहीं चाहते थे।



इसके बाद सनी देओल की फिल्म 'सूर्या: अंत से आरंभ तक' और 24 दिसंबर को शाहरुख खान की फिल्म 'किंग' रिलीज होने वाली है। सलमान ने साफ कहा कि वह शाहरुख खान और उनकी बेटी सुहाना खान की फिल्म के साथ अपनी फिल्म रिलीज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते।



इसके अलावा सलमान ने हॉलीवुड फिल्मों 'एवेंजर्स: डूम्सडे' और 'ड्यून' के साथ क्लैश को लेकर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि उन्हें इन फिल्मों के साथ रिलीज होने में कोई परेशानी नहीं है। वहीं, संजय लीला भंसाली की फिल्म 'लव एंड वॉर' के लिए भी उन्होंने रिपब्लिक डे का रिलीज स्लॉट छोड़ दिया, क्योंकि वह उस फिल्म से टकराव नहीं चाहते थे।