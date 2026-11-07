सितारों के घर आई लक्ष्मी: दुआ के आने पर ‘धुरंधर’ बने रणवीर, अमिताभ के लिए शुभ रहीं श्वेता, कैसे पलटी किस्मत?

अमिताभ बच्चन -श्वेता बच्चन

अभिताभ बच्चन के लिए 70 के दशक की शुरुआत बहुत अच्छी नहीं रही। 1972 से 1974 के बीच उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई। ‘एक नजर’, ‘बंसी बिरजू’, ‘रास्ते का पत्थर’, ‘गहरी चाल’, ‘सौदागर’ बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों को कायल करने में न नाकाम रहीं। यहां तक कि एक्टर ने फिल्मी दुनिया छोड़ने तक का मन बना लिया था। मगर फिर 17 मार्च 1974 को उनकी बेटी श्वेता बच्चन का जन्म हुआ। इसके बाद अमिताभ ने 18 अक्तूबर 1974 ‘रोटी कपड़ा और मकान’ में काम किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई। इसके बाद एक्टर ने ‘शोले’ और ‘दीवार’ जैसी फिल्म में काम किया।