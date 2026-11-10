{"_id":"6af2b304313ada90d80d57da","slug":"ramayana-yash-as-ravan-wore-33-kg-costume-crown-alone-weighed-1-8-kg-stylist-reveals-2026-11-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यश: 33 किलो का कवच, 1.8 किलो का मुकुट; 'रामायण' में रावण बनने के लिए साउथ अभिनेता ने की कड़ी मशक्कत","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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सानिया ने बताया कि रावण के किरदार के लिए यश ने 33 किलो तक के भारी कॉस्ट्यूम पहने थे। इनमें कपड़ों के साथ ज्वेलरी और दूसरे डिजाइन एलिमेंट्स भी शामिल थे। वहीं, उनका मुकुट भी करीब 1.8 किलो का था। विज्ञापन नितेश तिवारी स्टारर फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर ने जहां भगवान राम का किरदार निभाकर तारीफें हासिल की, तो वहीं अभिनेता यश 'रावण' बनकर पूरी लाइमलाइट ही लूट ली। साउथ अभिनेता का लुक लगातार चर्चा में हैं। अब फिल्म की कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट और डिजाइनर सानिया ने 'रावण' के कपड़ों और ज्वेलरी को लेकर कई खुलासे किए हैं।

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यश ने की कड़ी मशक्कत

इंडिया टुडे से बात करते हुए कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट और डिजाइनर ने यश के रावण लुक को तैयार करने के पीछे की मेहनत और चुनौतियों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इन भारी कॉस्ट्यूम को पहनकर शूटिंग करना यश के लिए आसान नहीं था। इसके बावजूद एक्टर ने सेट पर हमेशा माहौल खुशनुमा बनाए रखा।



कितने किलो के होते थे कॉस्ट्यूम

सानिया के मुताबिक, 'ज्यादातर कॉस्ट्यूम ज्वेलरी समेत करीब 16 से 20 किलो के होते थे। लेकिन कुछ भारी कॉस्ट्यूम भी थे, जैसे लंका से जुड़ा रावण का लुक, उनकी शादी का कॉस्ट्यूम और शूर्पणखा की शादी के दौरान पहना गया आउटफिट। मुझे याद है कि इनका वजन करीब 30 से 33 किलो तक था।'

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