{"_id":"6af2a65a8ada158fea0dafcc","slug":"shaji-kumar-death-prithviraj-sukumaran-and-keralam-cm-satheesan-mourn-demise-of-cinematographer-2026-11-10","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"शाजी कुमार का निधन: सिनेमैटोग्राफर ने 57 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, पृथ्वीराज सुकुमारन ने जताया शोक","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

विज्ञापन मलयालम सिनेमा के मशहूर सिनेमैटोग्राफर शाजी कुमार का मंगलवार को 57 साल की उम्र में निधन हो गया। वह 'पुलिमुरुगन', 'नरन' और 'थुदरुम' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते थे। निधन से पहले वह अलप्पुझा में दिलीप स्टारर अपनी अपकमिंग फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान वीकेंड पर उनकी तबीयत बिगड़ गई थी।

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कैसे हुआ शाजी कुमार का निधन?

जानकारी के मुताबिक, शाजी कुमार फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में अलप्पुझा के एक होटल में ठहरे हुए थे। शनिवार रात उन्हें शारीरिक परेशानी महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने फिल्म के निर्देशक उल्लास कृष्णा को इसकी जानकारी दी। इसके बाद उन्हें पास के अस्पताल ले जाया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया।



अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ था और वह सामान्य रूप से बातचीत भी कर पा रहे थे। हालांकि, रविवार रात एक बार फिर उनकी तबीयत बिगड़ गई। उनके अचानक निधन की खबर से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है।

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कब होगा अंतिम संस्कार?

शाजी कुमार पिछले कई साल से पेरुंबवूर में रह रहे थे। उनके परिवार में पत्नी स्मिता और दो बेटे आर्यन और सूर्या हैं। उनके पार्थिव शरीर को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक एर्नाकुलम के गोकुलम कन्वेंशन सेंटर में अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद शाम 7 बजे पेरुंबवूर स्थित उनके घर पर अंतिम संस्कार किया जाएगा।



FEFKA डायरेक्टर्स यूनियन ने भी शाजी कुमार के निधन पर शोक जताया है। यूनियन ने मलयालम सिनेमा में उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी।

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पृथ्वीराज सुकुमारन ने जताया शोक

पृथ्वीराज सुकुमारन ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 'रेस्ट इन पीस शाजी चीता, आप हमेशा सिनेमा में मेरे सफर का एक बड़ा हिस्सा रहेंगे। । विज़ुअल्स, यादों और सीख के लिए धन्यवाद।'



वीडी सतीशन ने दी श्रद्धांजलि

केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'मशहूर सिनेमैटोग्राफर शाजी कुमार के निधन का सुनकर दुख हुआ। अपने बेहतरीन लेंस से उन्होंने 'थुडारम', 'पुलिमुरुगन' और 'नारन' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में विजुअल मैजिक लाया। उनका अचानक निधन मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उनके परिवार और साथ काम करने वालों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।'