रामायण: ऋषभ शेट्टी ने रणबीर कपूर की फिल्म को बताया गर्व का पल, बादशाह ने मूवी की तारीफ में कही ये बात

अर्जुन रामपाल ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'राम जी रामपाल के घर आए। मेरा दिल गर्व और प्यार से भर गया, जब मेरा बेटा भगवान राम की एक मूर्ति घर लाया और उन्हें अपना नया पसंदीदा सुपरहीरो बताया। कल दुनिया और एक पूरी नई पीढ़ी रामायण से परिचित होगी।'वहीं, एस नाडियाडवाला ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'हैरान, अभिभूत और अभी भी इस असाधारण अनुभव को शब्दों में बयां करने की कोशिश कर रहा हूं। पूरी कास्ट और क्रू, हर आर्टिस्ट और टेक्नीशियन जिन्होंने इस बड़े विजन में अपना दिल लगाया है - टेक अ बो! हम हर फ्रेम में प्यार, पैशन और इमोशंस महसूस कर सकते हैं।