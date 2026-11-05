{"_id":"6aec0e454593502f10090387","slug":"ramayana-advance-booking-ranbir-kapoor-yash-sai-pallavi-movie-day-1-box-office-collection-prediction-2026-11-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामायण: रणबीर कपूर की फिल्म का दुनियाभर में बजा डंका, एडवांस बुकिंग में 150 करोड़ पार, ओपनिंग पर टिकी निगाहें","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

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ट्रेड ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने भारत में एडवांस बुकिंग के जरिए 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। वहीं, विदेशों में इसकी प्री-सेल्स करीब 5.6 मिलियन डॉलर यानी लगभग 52 करोड़ रुपये तक पहुंच गई हैं। इस तरह भारत और विदेशों की कमाई मिलाकर फिल्म की दुनियाभर में एडवांस बुकिंग 150 करोड़ रुपये के पार हो गई है। विज्ञापन नमित मल्होत्रा की महत्वाकांक्षी फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म की दुनियाभर में एडवांस बुकिंग 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी यह फिल्म आज 5 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। बता दें कि रिलीज से पहले फिल्म की टिकट बिक्री में तेजी देखने को मिली थी। भारत के साथ-साथ विदेशों में भी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

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विवाद खत्म होते ही बढ़ी टिकटों की बिक्री

फिल्म की एडवांस बुकिंग में शुरुआत में कुछ परेशानियां आई थीं। दरअसल, डिस्ट्रीब्यूटर्स और सिनेमाघर मालिकों के बीच रेवेन्यू शेयरिंग को लेकर विवाद चल रहा था। इस वजह से कई सिनेमाघरों में बुकिंग शुरू होने में देरी हुई। हालांकि, विवाद सुलझने के बाद ज्यादा स्क्रीन्स और शोज खोले गए, जिसका सीधा फायदा फिल्म की टिकट बिक्री को मिला। आखिरी दिनों में एडवांस बुकिंग में तेजी से उछाल आया।



फिल्म की घरेलू एडवांस बुकिंग में हिंदी वर्जन का सबसे बड़ा योगदान है। कुल घरेलू एडवांस बुकिंग में हिंदी वर्जन की हिस्सेदारी करीब तीन-चौथाई बताई जा रही है। इसके अलावा कन्नड़ और तेलुगु वर्जन को भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। खासकर यश के रावण के किरदार में नजर आने को लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है।

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विदेशों में भी फिल्म का जलवा

'रामायण' की दुनियाभर में एडवांस बुकिंग को 150 करोड़ रुपये के पार पहुंचाने में विदेशी बाजारों का भी बड़ा योगदान रहा है। विदेशों में फिल्म की प्री-सेल्स करीब 5.6 मिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। इसमें नॉर्थ अमेरिका का अहम योगदान है।



फिल्म की बड़े स्तर पर रिलीज और रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश जैसे सितारों की मौजूदगी ने विदेशी दर्शकों के बीच भी उत्सुकता बढ़ाई है। खास बात यह है कि भारतीय महाकाव्य पर आधारित इस फिल्म को भारत के बाहर भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। भारत में 5 नवंबर की रिलीज से पहले नॉर्थ अमेरिका में पेड प्रीव्यू भी रखे गए हैं, जिनसे फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ है।

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पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस में भी शानदार

देश की बड़ी मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर, आईनॉक्स और सिनेपोलिस में भी फिल्म की टिकट बिक्री काफी अच्छी रही है। इन तीनों सिनेमाघरों में ओपनिंग वीकेंड के लिए कुल 45.76 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की गई है। इसमें ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं। वहीं, ब्लॉक सीटों को हटाने के बाद यह आंकड़ा 36.38 करोड़ रुपये है।



इसमें पीवीआर का योगदान 25.36 करोड़ रुपये रहा, जबकि आईनॉक्स ने 14.91 करोड़ रुपये और सिनेपोलिस ने 5.49 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग दर्ज की। तीनों मल्टीप्लेक्स चेन में कुल 7.89 लाख टिकटों की बिक्री हुई है।

ओपनिंग डे पर कितनी कमाई कर सकती है 'रामायण'?

फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़ों को देखते हुए अब सबकी नजर इसके पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर है। ट्रेड से जुड़े अनुमानों के मुताबिक, फिल्म भारत में पहले दिन 75 से 100 करोड़ रुपये तक की कमाई कर सकती है। वहीं, कुछ बड़े अनुमानों में इसकी वर्ल्डवाइड ओपनिंग 160 से 175 करोड़ रुपये तक बताई जा रही है।



ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने फिल्म की वर्ल्डवाइड ओपनिंग करीब 175 करोड़ रुपये रहने का अनुमान लगाया है। उनका मानना है कि अगर दर्शकों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिल्म 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा भी छू सकती है।



हालांकि, इस मामले में 'धुरंधर 2: द रिवेंज' का रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं होगा। इस फिल्म ने पेड प्रीव्यू समेत पहले दिन दुनियाभर में करीब 236.63 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था। वहीं, भारत में इसका पहले दिन का नेट कलेक्शन 102.55 करोड़ रुपये रहा था।



एडवांस बुकिंग के मामले में 'रामायण' ने 'पठान', 'जवान', 'एनिमल' और 'आदिपुरुष' जैसी कई बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। हालांकि, यह अभी भी 'धुरंधर 2' से आगे नहीं निकल पाई है। 'धुरंधर 2' ने पेड प्रीव्यू को छोड़कर भी ओपनिंग डे की एडवांस बुकिंग में 50 करोड़ रुपये से ज्यादा की टिकट बिक्री की थी। फिल्म की असली कमाई का अंदाजा वॉक-इन टिकटों, अतिरिक्त शोज, सिनेमाघरों में दर्शकों की संख्या और शुरुआती शो के रिव्यू से लगेगा।