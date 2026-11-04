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Hindi News ›   Entertainment ›   Tabu Birthday: Nagarjuna shares Actress first look from Upcoming Movie King 100 playaing Mahanthi Jhansi Rani

किंग 100: तब्बू के जन्मदिन पर फैंस को तोहफा, फिल्म से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक जारी, जानिए क्या भूमिका निभाएंगी?

Wed, 04 Nov 2026 12:41 PM IST
ज्योति राघव एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: ज्योति राघव Updated Wed, 04 Nov 2026 12:41 PM IST
सार

  • Tabu Birthday: अभिनेत्री तब्बू आज 04 नवंबर को अपना जन्मदिन मना रही हैं।
  • इस खास मौके पर उनकी आगामी फिल्म 'किंग 100' से उनका फर्स्ट लुक सामने आया है।
  • नागार्जुन अक्किनेनी ने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए तब्बू को जन्मदिन की बधाई दी है।

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Tabu Birthday: Nagarjuna shares Actress first look from Upcoming Movie King 100 playaing Mahanthi Jhansi Rani
किंग 100 में तब्बू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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अभिनेत्री तब्बू आज अपना 55वां जन्मदिन मना रही हैं। इस मौके पर उनके प्रशसंकों को खास तोहफा मिला है। तब्बू की आगामी फिल्म 'किंग 100' से उनकी पहली झलक सामने आई है। वे 'महंती झांसी रानी' का किरदार निभाती नजर आएंगी। 

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नागार्जुन ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने तब्बू का 'किंग 100' से फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है। अभिनेत्री लाल रंग की साड़ी पहने रौबदार अंदाज में नजर आ रही हैं। इस पोस्ट के साथ नागार्जुन ने लिखा है, 'अब आप हमारी यादों में 'महंती झांसी रानी' के रूप में बसी रहेंगी। आपने इस फिल्म को बहुत खास बना दिया। इस फिल्म से आपकी एक झलक पेश है'। 
 

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Tabu Birthday: Nagarjuna shares Actress first look from Upcoming Movie King 100 playaing Mahanthi Jhansi Rani
किंग 100 में तब्बू - फोटो : सोशल मीडिया

शाहरुख खान की 'किंग' से होगा टकराव
पोस्टर के साथ-साथ मेकर्स ने एक वीडियो भी साझा किया है। इसमें तब्बू का रौबदार अंदाज देखने को मिला है। वह ऐसी महिला की भूमिका में हैं, जो किस्मत पर यकीन नहीं करती और साफ कहती है, 'आई हेट लक'। यह फिल्म 24 दिसंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉक्स ऑफिस पर इसका मुकाबला शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' से होगा।

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28 साल बाद साथ नजर आएंगे तब्बू और नागार्जुन

  • फिल्म 'किंग 100' के जरिए नागार्जुन और तब्बू करीब 28 साल बाद बड़े परदे पर साथ नजर आएंगे। 
  • इससे पहले दोनों ने साल 1998 में आई तेलुगु फिल्म 'आविडा मा आविदे' में काम किया था। 
  • फिल्म 'किंग 100' का निर्देशन आरए कार्तिक ने किया है। इसे अन्नपूर्णा स्टूडियोज के बैनर तले बनाया गया है। फिल्म का संगीत देवी श्री प्रसाद ने तैयार किया है।
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