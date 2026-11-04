किंग 100: तब्बू के जन्मदिन पर फैंस को तोहफा, फिल्म से एक्ट्रेस का फर्स्ट लुक जारी, जानिए क्या भूमिका निभाएंगी?

नागार्जुन ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने तब्बू का 'किंग 100' से फर्स्ट लुक पोस्टर शेयर किया है। अभिनेत्री लाल रंग की साड़ी पहने रौबदार अंदाज में नजर आ रही हैं। इस पोस्ट के साथ नागार्जुन ने लिखा है, 'अब आप हमारी यादों में 'महंती झांसी रानी' के रूप में बसी रहेंगी। आपने इस फिल्म को बहुत खास बना दिया। इस फिल्म से आपकी एक झलक पेश है'।



Happy Birthday to Dear #Tabutiful 💐 The world will never forget " పండు" from నిన్నే పెళ్లాడుతా ❤️… and now you’ll be etched in our memories as “Mahanthi Jhansi Rani” 🔥 You made this film so special. Sharing a glimpse to celebrate U and this new fire 🔥 This time, it’s not love... ⚔️ ▶️ https://t.co/9GoO8GazQg #Tabu #King100 #HappyBirthdayTabu 𝐈𝐍 𝐂𝐈𝐍𝐄𝐌𝐀𝐒 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑 𝟐𝟒𝐭𝐡, 𝟐𝟎𝟐𝟔. @ThisIsDSP @Rakarthik_dir @AnnapurnaStdios — Nagarjuna Akkineni (@iamnagarjuna) November 4, 2026