विनोद कापड़ी: 'रामायण' के कारण 'पायर' को नहीं मिल रही सिनेमाघरों में जगह? निर्देशक ने की ये अपील

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अब 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' की रिलीज के बीच फिल्म को कई शहरों में स्क्रीनिंग तक नहीं मिल रही है। इस स्थिति को लेकर विनोद कापड़ी ने थिएटर मालिकों से अपील की है कि दर्शकों की पसंद को देखते हुए फिल्म को कम से कम एक शो का मौका जरूर दिया जाए। विज्ञापन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी फिल्मों की रिलीज के बीच अक्सर छोटी फिल्मों को सिनेमाघरों में अपनी जगह बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इन दिनों कुछ ऐसा ही फिल्ममेकर विनोद कापड़ी की फिल्म 'पायर' के साथ हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि फिल्म के करीब 90 फीसदी शो हाउसफुल जा रहे हैं, इसके बावजूद सिनेमाघरों में इसके शोज लगातार कम किए जा रहे हैं।

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क्या बोले विनोद कापड़ी?

इंडिया टुडे से बात करते हुए विनोद कापड़ी ने बताया कि फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था। शुरुआत में फिल्म के सीमित रिलीज के बाद भी इसके शोज लगातार बढ़ाए गए थे। उन्होंने कहा कि फिल्म का बजट कम था, इसलिए मेकर्स ने इसे शुरुआत में कम स्क्रीन्स पर रिलीज करने का फैसला किया था।



कापड़ी ने बताया, 'हमने फिल्म को करीब 80 स्क्रीन्स पर रिलीज किया था। आमतौर पर जब किसी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो उसके शोज अपने आप बढ़ाए जाते हैं। यह सामान्य प्रक्रिया है और मुझे इसकी जानकारी थी।'



उन्होंने दिल्ली का उदाहरण देते हुए बताया कि पहले दिन फिल्म के करीब 11 से 13 शो थे, जो पांचवें दिन तक बढ़कर लगभग 70 हो गए। शुरुआती चार से पांच दिनों में फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिला और छठे दिन तक यह करीब 355 हॉल में दिखाई जाने लगी।

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शोज कम होने से चिंतित निर्देशक

हालांकि, अब फिल्म के शोज कम होने से निर्देशक चिंतित हैं। कापड़ी के मुताबिक, फिलहाल 'पायर' करीब 70 से 75 स्क्रीन्स पर चल रही है और इसके लगभग 90 फीसदी शो हाउसफुल जा रहे हैं।



उन्होंने बताया कि दिल्ली और नोएडा में फिल्म के लगभग सभी शो हाउसफुल हैं। देहरादून में भी सभी शो भरे हुए हैं। वहीं, बेंगलुरु में फिल्म का केवल एक शो चल रहा है और वह भी हाउसफुल जा रहा है।



निर्देशक ने बताया कि नैनीताल, प्रयागराज और बरेली जैसे शहरों में फिल्म का एक भी शो नहीं है। हल्द्वानी में जहां पहले रोजाना 12 से 13 शो चल रहे थे, वहीं अब केवल एक शो बचा है। रुद्रपुर में भी फिल्म का सिर्फ एक शो चल रहा है।

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