पायर: विनोद कपड़ी की शिकायत का असर, बुजुर्ग दंपति की कहानी को मिली ज्यादा स्क्रीन्स; ‘रामायण’ से था मुकाबला

पहले क्या बोले थे निर्माता- निर्देशक कापड़ी ?

निर्देशक ने कहा, 'हम 10-12 शो या चार शो नहीं मांग रहे हैं। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जिन शहरों में कोई शो नहीं है, वहां कम से कम एक शो मिले। और जहां एक शो चल रहा है, वहां कम से कम दो या तीन शो होने चाहिए।' कापड़ी ने पुणे में फिल्म के एक शो का समय रात 11.59 बजे होने पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि इतनी देर रात रखे गए शो में दर्शकों का पहुंचना मुश्किल हो सकता है। निर्देशक ने कहा कि उनकी चिंता सिर्फ स्क्रीन्स की संख्या को लेकर नहीं है, बल्कि वह चाहते हैं कि जिस फिल्म को दर्शकों का प्यार मिल रहा है, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का उचित मौका मिले।