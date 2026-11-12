अनुपम ने इंडस्ट्री में पूरे किए 40 साल: महेश भट्ट ने खत लिखकर दी बधाई; याद किया ‘सारांश’ से ‘रामायण’ तक का सफर

फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने अभिनेता अनुपम खेर के 40 साल पूरे होने के मौके पर एक खास संदेश लिखा। उन्होंने एक्टर के करियर की पहली फिल्म 'सारांश' से लेकर हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'रामायण भाग 1' में जटायु की भूमिका तक के सफर के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त कीं। इस पत्र को अनुपम ने सोशल मीडिया पर साझा किया।

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पहली मुलाकात को किया याद

फिल्म निर्माता महेश भट्ट ने इंस्टाग्राम पर अनुपम से अपनी मुलाकात याद की। उन्होंने कहा, ‘सारांश में बी.पी प्रधान से लेकर ‘रामायण’ में जटायु तक शानदार सफर रहा है। आप लागातार आगे बढ़ते गए हैं। मुझे आपके लिए बहुत खुशी है।’ आगे उन्होंने हाल ही में हुई स्वीडन में मुलाकात को याद करते हुए कहा, ‘आप पहले कभी इतने आत्मविश्वासी और इतने मुक्त नहीं दिखे।’