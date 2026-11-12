शरद केलकर: ‘काली खेती’ के ट्रेलर लॉन्च पर पहुंचे अभिनेता, यश की तारीफ में बोले- वह बहुत शानदार अभिनेता

फिल्म ‘रामायण’ की कमाई

'रामायण' ने बुधवार को भारत में 70.65 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की सात दिनों की कुल घरेलू नेट कमाई 511.10 करोड़ रुपये हो गई है। ट्रेड वेबसाइट सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने भारत में अब तक 611.05 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन किया है। वहीं, विदेशी बाजारों में भी फिल्म का प्रदर्शन शानदार रहा है। यहां से फिल्म ने सातवें दिन 25 करोड़ रुपये समेत कुल 323.50 करोड़ रुपये की कमाई की है। इस तरह फिल्म का कुल वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 934.55 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ऐसे में अब यह 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होने से बस कुछ ही दूर है।