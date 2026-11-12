Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Entertainment ›   Bollywood ›   Kaali Kheti trailer release Jackie Shroff and Sharad Kelkar bring psychological rural horror film to life

काली खेती का ट्रेलर रिलीज: डर के साए में जी रहे गांव को बचा पाएंगे जैकी श्रॉफ-शरद केलकर? झलक देख कांपे दर्शक

Thu, 12 Nov 2026 03:55 PM IST
सिराजुद्दीन एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला Published by: सिराजुद्दीन Updated Thu, 12 Nov 2026 03:55 PM IST
सार

  • ट्रेलर दर्शकों को एक ऐसे गांव से रूबरू कराता है, जहां अज्ञात शक्तियों का साया है।
  • इसमें कई रहस्य अनसुलझे छोड़े गए हैं, जो फिल्म के प्रति दर्शकों की उत्सुकता को और बढ़ाते हैं। 
  • ग्रामीण हॉरर परिवेश के साथ, 'काली खेती' हॉरर जॉनर में एक नया अनुभव पेश करने वाली है।

विज्ञापन
Kaali Kheti trailer release Jackie Shroff and Sharad Kelkar bring psychological rural horror film to life
काली खेती ट्रेलर - फोटो : यूट्यूब

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जैकी श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म 'काली खेती' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसमें जैकी श्रॉफ के साथ शरद केलकर अहम किरदार में हैं। फिल्म का रोमांचक ट्रेलर आने वाले खौफ की एक झलक दिखाता है।
विज्ञापन


ट्रेलर में क्या है?
लगभग सवा दो मिनट के ट्रेलर की शुरुआत जैकी श्रॉफ को दिखाने से होती है। वह उस गांव में आते हैं, जहां उनका बेटा अपने परिवार के साथ रहता है। टाइगर श्रॉफ को गांव में कुछ अजीब महसूस होता है। उनके सपने में कुछ डरावनी चीजें और लोग आते हैं। जब वह इसका जिक्र अपने परिवार से करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि यह उनका भ्रम है।
विज्ञापन
Trending Videos

Kaali Kheti trailer release Jackie Shroff and Sharad Kelkar bring psychological rural horror film to life
काली खेती - फोटो : यूट्यूब
खौफ का कारण बनती है जमीन
ट्रेलर एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाता है, जहां खेती-बाड़ी और शक्तियां आपस में मिली नजर आती हैं। एक डरावने ग्रामीण परिवेश पर आधारित यह फिल्म एक ऐसे गांव की कहानी है, जो किसी अज्ञात शक्ति के साये में है यहां जिस जमीन से लोगों को जीवन मिलता है, वही जमीन उनके लिए खौफनाक है।
विज्ञापन

Kaali Kheti trailer release Jackie Shroff and Sharad Kelkar bring psychological rural horror film to life
काली खेती - फोटो : यूट्यूब
हटकर होगी फिल्म की कहानी
पारंपरिक हॉरर कहानियों से हटकर, 'काली खेती' एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट को सामने ला रही है। ट्रेलर खेतों और गांव वालों के बीच के रहस्यमयी संबंध को लेकर उत्सुकता जगाता है। इससे पता चलता है कि इस जमीन में गहरे राज छिपे हैं।
विज्ञापन

Kaali Kheti trailer release Jackie Shroff and Sharad Kelkar bring psychological rural horror film to life
काली खेती - फोटो : यूट्यूब
फिल्म की स्टारकास्ट
ट्रेलर में जैकी श्रॉफ अपनी खास स्क्रीन प्रेजेंस के साथ नजर आते हैं। जबकि शरद केलकर कहानी में गंभीरता और गहराई जोड़ते हैं। उनके दिलचस्प किरदार सस्पेंस और रहस्य भरी एक गहरी कहानी की ओर इशारा करते हैं। फिल्म में नेहा सरगम, वीरेंद्र सक्सेना और शाजी चौधरी हैं।

Kaali Kheti trailer release Jackie Shroff and Sharad Kelkar bring psychological rural horror film to life
काली खेती - फोटो : यूट्यूब
कब रिलीज होगी फिल्म?
  • फिल्म के लेखक और निर्देशक हारिस इम्तियाज खान हैं।
  • फिल्म की निर्माता सना खान हैं।
  • इसे 'ब्लैक कैनवस स्टूडियो' के बैनर तले बनाया गया है।
  • 'काली खेती' 20 नवंबर, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by BlackCanvas Studio (@studioblackcanvas)


विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें मनोरंजन समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। मनोरंजन जगत की अन्य खबरें जैसे बॉलीवुड न्यूज़, लाइव टीवी न्यूज़, लेटेस्ट हॉलीवुड न्यूज़ और मूवी रिव्यु आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed