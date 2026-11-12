{"_id":"6af5938af7efe647790f89ff","slug":"kaali-kheti-trailer-release-jackie-shroff-and-sharad-kelkar-bring-psychological-rural-horror-film-to-life-2026-11-12","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"काली खेती का ट्रेलर रिलीज: डर के साए में जी रहे गांव को बचा पाएंगे जैकी श्रॉफ-शरद केलकर? झलक देख कांपे दर्शक","category":{"title":"Bollywood","title_hn":"बॉलीवुड","slug":"bollywood"}}

विज्ञापन



ट्रेलर में क्या है?

लगभग सवा दो मिनट के ट्रेलर की शुरुआत जैकी श्रॉफ को दिखाने से होती है। वह उस गांव में आते हैं, जहां उनका बेटा अपने परिवार के साथ रहता है। टाइगर श्रॉफ को गांव में कुछ अजीब महसूस होता है। उनके सपने में कुछ डरावनी चीजें और लोग आते हैं। जब वह इसका जिक्र अपने परिवार से करते हैं तो उनसे कहा जाता है कि यह उनका भ्रम है। विज्ञापन जैकी श्रॉफ की अपकमिंग फिल्म 'काली खेती' का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। इसमें जैकी श्रॉफ के साथ शरद केलकर अहम किरदार में हैं। फिल्म का रोमांचक ट्रेलर आने वाले खौफ की एक झलक दिखाता है।

Trending Videos

खौफ का कारण बनती है जमीन

ट्रेलर एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया की झलक दिखाता है, जहां खेती-बाड़ी और शक्तियां आपस में मिली नजर आती हैं। एक डरावने ग्रामीण परिवेश पर आधारित यह फिल्म एक ऐसे गांव की कहानी है, जो किसी अज्ञात शक्ति के साये में है यहां जिस जमीन से लोगों को जीवन मिलता है, वही जमीन उनके लिए खौफनाक है।

विज्ञापन

हटकर होगी फिल्म की कहानी

पारंपरिक हॉरर कहानियों से हटकर, 'काली खेती' एक बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट को सामने ला रही है। ट्रेलर खेतों और गांव वालों के बीच के रहस्यमयी संबंध को लेकर उत्सुकता जगाता है। इससे पता चलता है कि इस जमीन में गहरे राज छिपे हैं।

विज्ञापन