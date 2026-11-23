किरदार को लेकर हैली ने क्या कहा?

बता दें कि हैली स्टीनफेल्ड ने इससे पहले साल 2021 की डिज्नी+ सीरीज 'हॉकआई' में जेरेमी रेनर के साथ केट बिशप का रोल किया था। 2023 की फिल्म 'द मार्वल्स' में ब्री लार्सन, टेयोना पैरिस और इमान वेल्लानी के साथ एक छोटी पोस्ट-क्रेडिट अपीयरेंस दी थी।

किरदार निभाने के बारे में बताते हुए स्टीनफेल्ड ने पहले वैरायटी को बताया था, 'ऐसा किरदार निभाना सच में बहुत खुशी की बात है, जो किसी भी तरह से किसी को भी इंस्पायर कर सके। केट बिशप एक ऐसा किरदार है, जिसे मैं बड़े होते हुए देखना पसंद करती। कोई ऐसा जो पूरी तरह से एम्बिशियस, ड्रिवन और डिसिप्लिन्ड हो और अपने गोल्स को पाने के लिए जो कुछ भी करना पड़े, उसे खुद करने का फैसला करती है'।

