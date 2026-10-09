यादों में नाना पाटेकर: कुछ लोग चले जाते हैं... अपना स्वभाव छोड़ जाते हैं!

सिनेमा ने रंगों के रास्ते बुलाया, अभिनय के रंग जोड़े

जनवरी 2006 में उनसे हुई छोटी-सी मुलाकात अब बहुत दूर की चीज लगती है। फिल्म 'अपहरण' रिलीज हो चुकी थी। नाना सामने थे, लेकिन मैं उन्हें अभिनेता की तरह नहीं देख पा रहा था। मेरे लिए उस समय वह सर जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ एप्लाइड आर्ट' के पुराने विद्यार्थी थे। ऐसा आदमी, जिसने कभी रंगों के सामने बैठकर दुनिया को देखा होगा। उन्होंने कहा, मैं चित्रकार पहले हूं, एक्टर बाद में। कभी-कभी आदमी अपने बारे में एक वाक्य कहता है और फिर उसके बारे में बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं रह जाती। नाना ने बताया था कि मुजफ्फर अली की ‘गमन’ के पोस्टर और पब्लिसिटी डिजाइन उन्होंने किए थे। उसी फिल्म में छोटी भूमिका भी मिली थी। सिनेमा ने उन्हें पहले रंगों के रास्ते बुलाया था, फिर अभिनय के रास्ते।नाना की कठोरता के भीतर एक मुलायम जगह थी, जिसे वह बहुत बचाकर रखते थे। किसी जरूरतमंद की मदद करनी हो तो शायद उन्हें यह बताने की भी जरूरत नहीं थी कि उन्होंने किसी की मदद की है। वे ठीक वैसे ही थे, जैसे गांव में कुछ लोग होते हैं। कई बार वे आपसे सहमत नहीं भी होते, लेकिन संकट में सबसे पहले उन्हीं को आप अपने दरवाजे पर पाते हैं। क्या यह वह कारण नहीं है कि जिस आदमी को पूरा देश जानता था, उसे गांव में रहना अच्छा लगता था। शहर ने उन्हें आभामंडल दिया था। गांव ने आदमी बनाए रखा। उनके भीतर मिट्टी थी। मिट्टी की अपनी गंध होती है। कितनी भी दूर चले जाइए, वह गंध साथ रहती है। नाना के साथ भी रही।



नाना चले गए हैं। कुछ कलाकार फिल्में छोड़ जाते हैं, कुछ संवाद, कुछ अपनी छवियां, नाना इससे कुछ अधिक छोड़ गए हैं और वह है-उनका अपना स्वभाव।